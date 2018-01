La Sedronar controlará la Fiesta de la Confluencia

“Roberto Moro nos manifestó que la institución estará presente en la Fiesta de la Confluencia y que han trabajado en distintos eventos en el interior de la provincia”, resaltó Gutiérrez.

Además, el mandatario recalcó la importancia de trabajar “en forma asociada con todo el rigor técnico y profesional del sistema de salud, apoyándonos en la educación, en la familia y en las instituciones nobles, en las comisiones vecinales, los clubes, las instituciones de lucha contra el consumo problemático, y las formaciones y capacitaciones de instructores religiosos que compartieron con el Gobierno las experiencias”.

“Lo que tenemos que tratar de construir con la ciudadanía es una mayor responsabilidad en la desnaturalización del consumo del alcohol”, dijo Hernán Ingelmo, subsecretario de Ciudades Saludables.

Plan

Por su parte, el subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, Hernán Ingelmo, indicó que Neuquén tiene un plan provincial estructurado en seis ejes, unificado, en el cual participan todos los ministerios en una mesa de trabajo.

“Estamos trabajando con la Sedronar en el marco del plan Neuquén Te Quiere Bien, el cual se desarrolló desde enero a marzo en las fiestas populares y balnearios”, dijo.

“Este verano se agregó el dispositivo Eventos Cuidados para las fiestas electrónicas y masivas, en el cual habrá un lugar de descanso, información e hidratación, además de un grupo de jóvenes que recorrerá el predio. Lo vamos a poner a disposición de la Fiesta de la Confluencia y también para los empresarios que lo soliciten, como forma de prevención cuidadosa y responsable”, anunció.

“El problema hay que visibilizarlo y debatirlo para comprenderlo y tomar conciencia entre todos. No puede quedar nadie excluido”, dijo Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia de Neuquén.

Casas comunitarias

Ingelmo se refirió a las gestiones llevadas adelante ante el gobierno nacional y expresó que hay en Neuquén dos casas comunitarias de atención y acompañamiento con financiamiento de la Sedronar, que ya están habilitadas, y una tercera aprobada para el próximo mes. Señaló que el titular de la Sedronar garantizó que en el año se abrirán cuatro casas más en las cuales familias y jóvenes serán atendidos. Adelantó que, además, está el compromiso de la Sedronar de construir una casa para mujeres. “Son las más afectadas y estigmatizadas por los consumos problemáticos y deben cargar con las situaciones de sus hijos. Por eso necesitan un contexto especial”, sostuvo.

Agregó que también se realizará un nuevo proyecto para los jóvenes que padezcan consumos problemáticos, denominado Casas de Medio Camino.

Reconocen exceso de alcohol en fiesta de Año Nuevo

NEUQUÉN

Uno de los organizadores de la fiesta de fin de año a la que asistió el joven que fue brutalmente golpeado a la salida reconoció que esa noche hubo un exceso de consumo de alcohol por parte de los chicos. Por este motivo, se decidió prohibir el ingreso de heladeras con bebidas para la próxima fiesta como se había hecho en esa última celebración de fin de año.

“Vimos que las heladeras fueron la falla. Era demasiado lo que llevaban los chicos para tomar. Era un exceso de alcohol”, indicó Alejandro Lara en declaraciones radiales. Dijo que en estas nuevas fiestas que se realizarán (1º y 18 de febrero) venderán ellos adentro del predio, “pero de manera moderada”. Lara aseguró que para promover este nuevo evento están entregando afiches con recomendaciones básicas, como beber con moderación, no consumir sustancias tóxicas, tener precaución con los cigarrillos, no arrojar elementos contundentes, etc. Inclusive recordó que para no generar ningún riesgo de accidente, ya estaba prohibido hacer pogo. “Cualquier persona que no respete las normas se va a retirar del evento”, aseguró el organizador.

Lara recordó que siempre que realizan espectáculos al aire libre hacen una gran inversión, no sólo en garantizar la calidad del evento sino también en la seguridad.