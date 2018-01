El jefe comunal pretende en esta oportunidad contar con todas las herramientas legales y el apoyo de la fuerza pública para impedir que estos dos encuentros se realicen. No quiere pasar por la frustración que le significó tanto a él como al personal de comercio durante la madrugada del domingo pasado cuando intentó clausurar una fiesta llena de menores no autorizada donde circulaba alcohol y la dueña de casa se lo impidió.

“La dueña me argumentaba que los chicos no tenían un lugar donde divertirse, que ella era contribuyente porque tiene un comercio en la ciudad y que lo había hecho en un condominio privado y que nosotros no teníamos ningún tipo de injerencia”, dijo Peressini a Radio y Televisión del Neuquén.

Y agregó: "No pudimos clausurar la fiesta porque no estábamos con la Policía y tampoco teníamos una orden judicial para ingresar”. Lo peor, es que la mujer que organizó ese encuentro de jóvenes junto a su hija, se jactó de que seguiría haciendo fiestas.

El juez de Faltas de Plottier será el encargado de fijar la multa a la propietaria de la casa donde se celebró la polémica fiesta. “Él decidirá qué multa ponerle y tomará las decisiones correspondientes”, dijo el intendente.

Peressini viene poniendo la mira en este tipo de eventos desde fines del año pasado cuando decidió –a través de un decreto- limitar las fiestas de egresados.

