“Independiente está jugando en un gran nivel de intensidad y pasión y es importante que el domingo se vea en la cancha”, aseguró el DT del Rojo en conferencia de prensa.

Algo similar salió de la vereda de enfrente. “Traté y quiero que los jugadores entiendan que este partido es distinto, porque hay mucho en juego, porque queremos ganar y esa es la parte linda de estar en estos clubes, jugar estos partidos”, replicó Cocca.

Dos entrenadores que buscan tocar la fibra de sus dirigidos, más allá del planteo que uno y otro harán en cancha.

Con respecto a lo futbolístico, Cocca todavía no quiso confirmar quién será el reemplazante del lesionado Marcos Acuña, aunque reconoció que saldrá entre Pablo Cuadras (con más chances) y Francisco Cerro. “Marcos es un jugador que venía a buen nivel, ya tiene la experiencia de jugar clásicos, pero se lesionó y probamos dos variantes, que me gustaron, todavía tenemos tiempo para terminar de definir”. Además, Gustavo Bou volverá al once en lugar de Lautaro Martínez, convocado a la Sub-20.

En Independiente la única variante será la de Nery Domínguez por Walter Erviti, que llegó al límite de tarjetas amarillas en la última fecha.

“Nery nos da más equilibrio y marca y Walter más tenencia de pelota y puede meter algún pase filtrado. Lo más importante para nosotros es el equipo. No dependemos de nadie en particular pero sí de todos en general”, concluyó Holan.