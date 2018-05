Cohen Arazi: "Tuve solamente sexo con mayores de edad"

"La red no existe", sentenció Cohen Arazi, quien volvió a reconocer que había tenido sexo con hombres aunque mayores de edad.

"A mi me notificaron y pedí la apelación", dijo sobre los seis imputaciones que pesan en su contra. "Son seis mayores de edad y eran mayores de edad cuando tuve relaciones con ellos", aseguró y aclaró: "No tuve relaciones con ellos, tuve sexo oral y me cuidé siempre. Ellos me buscaban a mí y la plata que me pedían era para ir a un boliche a sacar una mesa de seis lucas en un vip. No era por una vulnerabilidad económica".

"Uno que declara en contra mío me dijo que venía de estar con cuatro (hombres más). A mí me contaba 'vengo de lo fulano o mengano', gente conocida y otro no. Pero no voy a decir quiénes son porque no tengo pruebas", añadió.

Cohen Arazi repitió lo que había dicho en su primera declaración televisiva al estallar el escándalo, previa a entregarse a la Justicia: "Yo tuve solamente sexo con mayores de edad, pague por sexo y la prostitución no es delito en la Argentina".

Embed

A su vez, Cohen Arazi se quejó del accionar de la fiscal, Soledad Garibaldi. "Detiene y detiene todo el tiempo, pero hubo testigos que tanto en TV como en la causa declaran que tengo HIV. Yo no tengo HIV y no veo que esos testigos estén imputados por falso testimonio", disparó y remarcó que el presentó los análisis que demostraban que es "negativo".

Sobre la filtración de los videos de Juan Cruz Sanz, recalcó: "Los videos no salieron de mi celular. El es una persona excelente y jamás me pasó ningún tipo de videos, son cosas privadas que se filtran y para mí vienen por otro lado, son como los videos de Florencia Peña… y mi celular está en la fiscalía", sentenció.

Sin mencionarla, postuló que Natacha Jaitt "hace lo que hace para ensuciar gente". "No puede ser que la mitad de lo que diga sea verdad y la mitad mentira para la Justicia", lamentó.

Respecto a sus días en prisión, el relacionista público se quejó porque está preso de manera preventiva por riesgo de fuga, "cuando yo mismo me entregué". Advirtió que tuvo "tres arritmias que no se pueden inventar. Puede ser algo congénito". "Tengo miedo de morirme", exclamó apelando al argumento de que tiene antecedentes familiares de afecciones cardíacas complejas.

"No sé si es una decisión caprichosa que esté con preventiva (por parte de la fiscal), yo siempre estuve a derecho y quiero llegar vivo al juicio oral para poder defenderme", planteó al pedir la excarcelación.

Sobre la causa que investiga el delito de corrupción de menores, insistió en que sólo puede hablar por él: "A mí me tratan de pedófilo y cuando dicen 'pedófilo' te imaginás estar con un nene menor de 13 años. Yo no puedo salir a la calle y mi local está fundido".

Enojada ante la nota telefónica que le hizo Ángel de Brito a Cohen Arazi, Natacha Jaitt estalló en Twitter: "La gorda pedofila inmunda mitómana de la Cohen tiene derecho a nota y a hablar ligeramente desde la carcel ? es joda esto no? #LAM"

Embed La gorda pedofila inmunda mitómana de la Cohen tiene derecho a nota y a hablar ligeramente desde la carcel ? es joda esto no? #LAM — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 1 de mayo de 2018

