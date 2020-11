Cole Sprouse cuenta cómo fue su primer beso

En entrevista para W Magazine, el estadounidense comentó que el papá de su enamorada era dueño de una funeraria.

"Esta es una historia extraña. Fue con una chica que se llama Charlene, su padre era un hombre poco convencional. Era un ávido coleccionista de Hot Wheels, pero también era dueño de un coche fúnebre y formó parte de este club fúnebre, que probablemente, es de donde proviene mi oscuro sentido del humor", expresó Cole Sprouse.

"Ella y yo nos sentamos en esa área del ataúd y abrimos las cortinas y estábamos haciendo caras espeluznantes por la ventana a los autos que pasaban, lo que pensamos que era muy gracioso en ese momento, y todavía creo que es bastante gracioso. Luego, picoteamos los labios y solo fue como un rayo en una botella. Recibí el beso de la muerte", agregó.

Su historia de amor con Lili Reinhart

Sin duda una de las relaciones más mediáticas del artista fue la que tuvo con su coprotagonista de Riverdale. Se dice que la química entre ambos fue inmediata.

Sin embargo, luego de tres años de romance, los actores decidieron ponerle punto y final a su historia este año.

"Lili y yo nos separamos inicialmente en enero de este año, y decidimos separarnos de forma más permanente en marzo. Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunado y valoraré haber tenido la oportunidad de enamorarme. No le deseo más que el mayor amor y felicidad en el futuro. Es todo lo que diré al respecto, cualquier otra cosa que escuches, no importa", escribió Sprouse para informar su ruptura vía Instagram.