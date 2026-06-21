Colombia: Abelardo de la Espriella ganó por menos de un punto y es el nuevo presidente electo

El ultraderechista se impuso en la segunda vuelta a Iván Cepeda por un margen mínimo. El petrismo anunció que impugnará 33.000 mesas en el escrutinio.

Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta de las elecciones en Colombia y se convirtió en el presidente electo para el período 2026-2030. El abogado del movimiento Defensores de la Patria se impuso este domingo al senador Iván Cepeda por una diferencia mínima.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional, con más del 99% de las mesas informadas, De la Espriella reunió 12.944.441 votos (49,65%), frente a los 12.684.994 (48,70%) de Cepeda. La ventaja fue de unos 247.000 sufragios, menos de un punto porcentual.

Se trata de uno de los resultados más ajustados en una segunda vuelta presidencial en la historia electoral colombiana. La diferencia quedó muy por debajo de lo que anticipaban las encuestas difundidas antes de la votación.

La jornada transcurrió sin incidentes de violencia significativos, según las autoridades electorales. El registrador Hernán Penagos pidió a la ciudadanía recibir los datos del preconteo con calma y reivindicó la solidez del sistema.

Elecciones en Colombia: Cepeda reconoció, pero anunció impugnaciones

Iván Cepeda reconoció los resultados preliminares ante sus seguidores, aunque adelantó que su campaña impugnará 33.000 mesas durante el escrutinio oficial. El candidato del Pacto Histórico remarcó que se trató de la diferencia más estrecha en una segunda vuelta en el país.

El presidente Gustavo Petro, aliado de Cepeda, pidió tranquilidad a la población y describió a Colombia como un país dividido. El mandatario saliente entregará el poder el 7 de agosto, cuando asumirá el nuevo gobierno.

De la Espriella, de 47 años, es abogado y fundador de una firma con sedes en Colombia y Miami. Conocido como "El Tigre", hizo campaña con la promesa de gobernar con mano dura contra el crimen y recibió el respaldo público de Donald Trump.

Elecciones en Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la presidencia de Colombia.

Su fórmula vicepresidencial es el economista José Manuel Restrepo. En la primera vuelta [LINK: /mundo/colombia-primera-vuelta-2026] del 31 de mayo, De la Espriella ya había liderado con el 43,74% de los votos, por delante del 40,90% de Cepeda.

Cepeda, de 63 años, es filósofo y senador del Pacto Histórico. Hijo del dirigente de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, construyó su carrera en torno a los derechos humanos y los diálogos de paz.

El boletín de la Registraduría consignó además 426.013 votos en blanco (1,63%) y 220.507 votos nulos (0,83%). Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para sufragar en esta segunda vuelta.

El resultado tuvo repercusión inmediata. La excandidata Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe felicitaron al ganador, mientras referentes de la derecha latinoamericana celebraron su llegada al poder.

El voto en el exterior

El voto en el exterior, donde Estados Unidos concentró la mayor cantidad de colombianos habilitados, favoreció de manera amplia al candidato ganador, según los datos consulares difundidos junto al escrutinio nacional.

El escrutinio oficial, a cargo de comisiones de jueces, definirá en los próximos días el resultado de manera vinculante. Recién entonces quedará formalmente proclamado el nuevo presidente de Colombia.