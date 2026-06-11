Le dijo que no a Colombia y marcó el primer gol del Mundial 2026: la curiosa historia de Julián Quiñones.

Arrancó el Mundial 2026 . Y uno de los protagonistas del partido inaugural entre México y Sudáfrica es el colombiano, nacionalizado mexicano, Julián Quiñones . El delantero del Al Qadsiah de Arabia Saudita anotó el primer gol de la presente edición de la Copa del Mundo y corono una gran actualidad futbolística en su carrera.

A los 29 años, Julián Quiñones atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria: viene de ser el máximo goleador de la Saudi Pro League con Al Qadsiah y llega en plena vigencia al proceso de la Selección de México. Promete ser una de las figuras para el Mundial 2026. El atacante se metió de lleno en el centro de la escena del fútbol mexicano por una razón muy concreta: su presente goleador. El delantero cerró la temporada 2025 de la liga saudí con 33 goles en 31 partidos, una cifra que lo puso por encima de figuras de peso como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo.

Después de su llegada a Al Qadsiah, el atacante encontró un ritmo demoledor. No solo sostuvo números altos, sino que también terminó de consolidar un perfil muy particular: nació en Colombia, pero hoy compite como naturalizado mexicano y forma parte de la órbita del Tri.

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Su inclusión, primero en la prelista de 55 futbolistas y luego en la convocatoria final de México para el Mundial 2026, confirma que sigue siendo una pieza muy valorada. Potencia, gol y actualidad: con ese combo, Quiñones se ganó un lugar importante en la pelea por la delantera del seleccionado.

La historia de Julián Quinones y por qué rechazó a Colombia

Julián Quiñones nació en Magüí Payán, Colombia, y con el paso de los años construyó una carrera que hoy también lo identifica con México. Esa doble raíz es clave para entender su presente: se trata de un futbolista de origen colombiano que logró la naturalización mexicana y terminó abriéndose camino hasta la Selección Mayor del Tri.

Su rendimiento reciente explica su presente. En Al Qadsiah firmó una temporada 2025 impactante, con números de delantero dominante y una regularidad que pocas veces se ve en una liga con tantas figuras de jerarquía. En la última jornada definió la tabla de goleadores, cuando marcó un hat-trick en el 5-1 ante Al Ittihad y alcanzó los 33 tantos para quedarse con la Bota de Oro. No fue una racha aislada: ya en la campaña 2024 había dejado una marca de 20 goles en 28 partidos, señal de que su adaptación al fútbol saudí fue inmediata.

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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2i4pbR7fVS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026

Quiñones debutó con la Selección Mayor de México en noviembre de 2023 y, desde entonces, fue ganando rodaje en distintas competencias. La Copa América 2024 le dio una presencia constante, con tres partidos y tres titularidades. Después también apareció en la CONCACAF Nations League 2024 y en la Copa Oro 2025, además de sumar minutos en amistosos recientes como el triunfo ante Australia y el empate frente a Bélgica. Esa continuidad explica por qué sigue siendo una opción vigente para el cuerpo técnico del Tri.

Quiñones aceptó la convocatoria de México en su momento porque, según sus palabras, "estaba podrido de que no lo tuvieran en cuenta en Colombia". Cuándo de parte de los Cafeteros existió una posibilidad de citarlo a la mayor, ya era tarde, el delantero ya se la había jugado por el otro Tri. Y este 11 de junio de 2026 se metió de lleno en la historia de los mundiales al anotar el primer tanto de la edición que se disputa en su país, en Estados Unidos y Canadá.