La reacción de Senesi junto a su novia cuando le comunicaron que jugará el Mundial 2026

El jugador argentino fue convocado en lugar del lesionado Leonardo Balerdi y viajará a Estados Unidos.

La convocatoria de Marcos Senesi es la noticia más relevante del día para el fútbol argentino. En la jornada donde comenzó el Mundial 2026 , el defensor central se enteró de su citación para reemplazar a Leonardo Balerdi y formar parte de los 26 futbolistas que representarán al país.

El defensor de 29 años estaba en Ibiza, de vacaciones con su novia, cuando recibió el llamado del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

Kelci-Rose Bowers también es futbolista y grabó el momento en el que Senesi fue notificado acerca de la gran chance que tendrá en los próximos días.

El video publicada por la joven de 22 años se viralizó rápidamente y concluye con un conmovedor abrazo.

Embed Esto es buenísimo. Kelci-Rose, novia de Marcos Senesi, filmó el MOMENTO EXACTO del llamado de la delegación de la Selección Argentina para que el defensor se sume a la convocatoria. pic.twitter.com/mKHvB7CRNI — JS (@juegosimple__) June 11, 2026

La historia de Marcos Senesi

El zaguero central, nacido en Concordia hace 29 años, se destacó desde su debut en San Lorenzo en 2016. Su buen juego aéreo y precisión para salir del fondo lo pusieron como uno de los destacados en su puesto a nivel nacional. Luego de cuatro temporadas destacadas, fue transferido al Feyenord de Países Bajos en 7 millones de euros.

CEZTK3G5542TLMCOFW7G43APTM.jpg Senesi es uno de los que hace tiempo no es tenido en cuenta por Lionel Scaloni

Su llegada a Europa tuvo un torneo de adaptación, pero ya en el segundo año se ganó el puesto y jugó casi todos los partidos para el conjunto neerlandés. A mediados del 2022 fue transferido en 15 millones de euros al Bournemouth, llegando a la mejor liga del planeta.

Senesi 2.jpg

Los buenos rendimientos en el Viejo Continente no lo llevaron rápidamente a la selección argentina, pero si lo pusieron en la consideración para el combinado de Italia, ya que Marcos tiene raíces en ese país. Sin embargo, el defensor eligió esperar una convocatoria de Argentina, algo que finalmente llegó.

Las citaciones de Scaloni fueron tan esporádicas como concretas. Senesi formó parte de la lista de jugadores convocados para el partido contra Italia por la Finalíssima, aunque no ingresó.

El 5 de junio de 2022 jugó su primer partido en la selección argentina ingresando en el segundo tiempo contra Estonia, en lo que fue una victoria 5 a 0 con cinco goles de Messi.

Si bien Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi fueron los cuatro zagueros centrales más citados por Scaloni en su ciclo, Senesi fue incluido en la lista de 55 jugadores que se presentó ante FIFA hace algunas semanas.