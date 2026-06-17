La historia del jugador de Uzbekistán que alimentó 60 familias en pandemia y hoy debuta contra Colombia.

Esta noche se cierra la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 . Y el último partido del día lo jugarán Colombia y una de las selecciones debutantes en la historia de los mundiales: Uzbekistán . Y dentro de todos los relatos que se acumulan en el histórico plantel de la selección asiática, una de las que se destaca es la de Otabek Shukurov : el futbolista que en la pandemia alimentó a 60 familias de su ciudad natal.

El año 2020 estará siempre marcado por ser el de la pandemia de coronavirus. En ese contexto, el mediocampista que forma parte del probable equipo titular de Uzbekistán para enfrentar a Colombia, tenía 24 años y decidió tener un gesto solidario con su pueblo en medio de una época marcada por la incertidumbre y la falta de trabajo.

Shukurov creció trabajando duro desde la infancia, lavando autos y haciendo zapatos. Fue el capitán del equipo uzbeko que ganó el Campeonato Asiático Sub-16 en Irán en 2012 y también jugó en el Mundial Sub-17 al año siguiente, donde el Hoffenheim lo descubrió y lo invitó a una prueba pero no procedió con el fichaje. Debutó para la selección absoluta en 2016 y se convirtió en más que un jugador: un director de juego desde el centro del campo, con un remate de larga distancia temible.

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Sus mejores años llegaron en los Emiratos Árabes Unidos con el Sharjah, donde pasó más de cuatro años, se hizo conocido como el profesor uzbeko y contribuyó enormemente a su título de liga en 2019, el primero en 15 años. Pero la historia que marca a Shukurov es la de su labor benéfica en su ciudad natal de Kashkadarya, dónde durante la pandemia proveyó alimentos para 60 familias. "Cuando vi a futbolistas haciendo el desafío del rollo de papel higiénico me sentí mal, porque eso no ayuda a nadie. Así que pensé en un nuevo desafío que pueda beneficiar de verdad a los pobres", dijo en su momento.

Hoy representará a su pueblo, Kashkadarya, vistiendo los colores de su país en el debut absoluto en una Copa del Mundo. Eso convertiría en héroe a cualquier jugador mundialista. Pero en el caso de Shukurov, ya lo hizo cuándo a los 24 años decidió ayudar a 60 familias pobres en un contexto tan complicado como el de una pandemia.

La previa de Uzbekistán - Colombia, el partido que cierra la primera fecha

Colombia será la última selección en debutar en el Mundial 2026 al enfrentar a Uzbekistán en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K, que completan Portugal y República Democrática del Congo que igualaron 1 a 1 en el arranque de la jornada.

El partido se jugará a las 23 de la Argentina y será transmitido por las señales de DSports y TyC Sports. Colombia llega al estreno mundialista con el objetivo de pelear el primer puesto del grupo frente a Portugal y de evitar sorpresas frente a selecciones menos habituales como Uzbekistán y RD Congo.

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El equipo de Néstor Lorenzo encadena buenos resultados en la previa y cuenta con figuras consolidadas en ligas europeas, lo que refuerza la expectativa de clasificar sin sobresaltos. Ganar hoy le daría margen para gestionar con más calma los cruces posteriores, en particular el que jugará ya en territorio estadounidense.

Uzbekistán, bajo la dirección técnica del italiano campeón del mundo Fabio Cannavaro, utilizará un sistema 5-4-1 (o 3-4-2-1). El probable XI titular es: Utkir Yusupov; Farrukh Sayfiev, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov, Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov; y Eldor Shomurodov. Mientras que el posible XI titular de Colombia, con un 4-3-3, sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta o Richard Ríos, Jhon Arías; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.