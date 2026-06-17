Impactantes imágenes de los festejos en las calles de RD Congo tras el histórico empate contra Portugal

La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá sigue dando sorpresas. En el primer partido de una nueva jornada mundialista, Portugal no pudo contra la República Democrática del Congo y empató 1 a 1. El elenco europeo, que contó con Cristiano Ronaldo entre sus titulares, se puso en ventaja a los 6 minutos con gol de Joao Neves . Sin embargo, en la última del primer tiempo, Yoane Wissa igualó el marcador de cabeza.

El resultado fue todo un batacazo histórico, ya que por plantel y nivel de equipo Portugal es uno de los seleccionados llamados a ser candidato a ganar la Copa del Mundo. Por su parte, RD Congo se encuentra disputando su segundo Mundial. El primero fue hace hace 52 años, en Alemania 1974, cuándo el país todavía se llamaba Zaire. En aquella ocasión quedó eliminado en primera fase al caer por 2 a 0 ante Escocia, 3 a 0 con Brasil y 9 a 0 contra Yugoslavia. El seleccionado estaba en el penúltimo lugar de la tabla histórica de los 80 países que alguna vez participaron del Mundial.

Además, el de Wissa, jugador del Newcastle de la Premier League, fue el primer gol del RD Congo en la historia de los mundiales. Todos estos condimentos hicieron que el pueblo congoleño salga a las calles a celebrar el histórico resultado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StanysBujakera/status/2067324916018340151&partner=&hide_thread=false Kinshasa célèbre le match nul face au Portugal de Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/IUaDTqkS9B — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) June 17, 2026

De esta manera, hace minutos empezaron a dar la vuelta al mundo las imágenes de los festejos en las calles de RD Congo. En los videos que circulan en las redes se ve al pueblo del país africano copando las calles, entre corridas y banderas nacionales, saliendo a festejar un empate con sabor a triunfo. Ahora, aguardan a la noche a ver el encuentro entre Uzbekistán y Colombia para saber cómo quedarán en la tabla de posiciones tras la primera fecha del Mundial 2026.

Cómo fue el empate entre Portugal y RD Congo

Portugal se durmió ante RD Congo en el comienzo del Grupo K del Mundial 2026 y solo igualó 1-1, en un partido que tuvo dos capítulos bien distintos: un primer tiempo aburridísimo y un segundo de vértigo, a puro ida y vuelta. El primer gol lo convirtió Joao Neves en el minuto 6, mientras que Yoane Wissa, de cabeza, empató antes del descanso.

El equipo europeo, considerado uno de los favoritos a ganar el título, se conformó con el grito tempranero y administró la pelota con control, pero con poca profundidad y demasiada lentitud. Casi un entrenamiento. Toque, toque y toque ante la pasividad de RD Congo, que tardó en acomodarse en la cancha. Ese gol tempranero obligó al equipo de Sébastien Desabre a salir rápido del fondo. Pensamos, los ilusos, que podía ser el anticipo de una goleada. Sin embargo, nada de eso pasó, porque el choque pasó a ser casi un entrenamiento a puertas abiertas. Uno que se conformaba y otro que ni siquiera intentaba. A puro bostezo en Houston.

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Fue algo así como dos partidos en uno. Empezaron a intentar los dos seleccionados en busca del triunfo. La desesperación de Portugal contra la recuperación oportuna de RD Congo. Un mano a mano muy atractivo en el NRG Stadium. En el minuto 54, las tribunas estallaron con el gol de Portugal. Neves dio un pase precioso de pecho, Joao Cancelo empujó al fondo de las redes de chilena, pero la jugada fue bien anulada por fuera de juego.

El último cuarto de hora puso a RD Congo contra las cuerdas. Con Conceicao en modo diablo por la derecha, Portugal empezó a apretar cada vez más en busca del gol. Pero cuando se insiste tanto, quedan grietas. Y los africanos de milagro no hicieron el segundo: una contra perfecta terminó en los pies de Bakambu, quien remató en las puertas del área y mandó su tiro muy cerca del palo derecho de Costa. Finalmente, el partido terminó en empate y es sin dudas una de las nuevas sorpresas de la primera fecha de la Copa del Mundo. Portugal, favorito, se durmió en los laureles del primer gol y permitió que RD Congo reaccionara para sumar un punto histórico en el Grupo K.