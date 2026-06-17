La tremenda charla del nuevo DT de Túnez: "¿Saben cuánto gastó la gente para alentarlos?"

El francés Renard asumió el cargo tras la derrota en el debut, en una movida arriesgada de la federación tunecina.

Es muy poco habitual que una selección cambie de técnico en medio de la Copa del Mundo. Sin embargo, este Mundial 2026 promete quedar en el recuerdo, entre otras cosas, porque una Federación pegó el volantazo tras ser goleado en el primer partido. Se trata de Túnez , que despidió a a Sabri Lamouchi tras el 1-5 ante Suecia en el debut .

En su lugar ya trabaja el conocido Hervé Renard , que comandó a Arabia Saudita en Qatar 2022.

Apenas asumió, el entrenador francés dio una fuerte charla a los futbolistas, que necesitan levantar para competir en el grupo F, que completan Japón y Países Bajos, dos rivales muy complicados.

“¿Saben cuánto gastó la gente que viajó acá para venir a alentarlos?… ¿Saben lo que pasaría si hoy nos volvemos a casa? ¿Lo saben?", comenzó diciendo el flamante DT.

Además, Renard apuntó al amor propio de los jugadores, intentando sacar el fuego sagrado que les permita ser un equipo serio en los encuentros que le quedan. "Todo el mundo está caliente. Yo fui despedido y hace unos días estaba sentado frente a mi pantalla mirando el Mundial… no se pueden imaginar lo que se siente. Ustedes tienen la suerte de estar acá, así que vamos muchachos", finalizó.

Embed LE DISCOURS D'HERVÉ RENARD AUX JOUEURS TUNISIENS À SON ARRIVÉE



« Vous savez ce qu'il se passerait si vous rentriez maintenant au pays ? Tout le monde est en colère.



Là, c'est la Patrie, c'est la Nation. C'est une Coupe du Monde ! Il faut se bouger, les gars ! ON EST… pic.twitter.com/cjTcxyKqDU — Noussour (@NoussourTN) June 17, 2026

Renard se tiene confianza

“Cuando se comunicaron conmigo, no dudé ni un instante. Quedan dos partidos en la fase de grupos y, mientras haya vida, hay esperanza”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

El técnico francés percibirá 30.000 euros por los dos últimos partidos de la Copa del Mundo. Pero lo esencial se juega a largo plazo: un acuerdo de principio versaría sobre un contrato de dos años, acompañado de un salario de 100.000 euros al mes. Sus condiciones ya habrían sido aceptadas durante intercambios telefónicos con las autoridades tunecinas.

En 2018 estuvo al mando de Marruecos y en 2022 de Arabia Saudita. En ambas, quedó eliminado en fase de grupos. Era el DT del seleccionado saudí hasta el 17 de abril e iba a estar en el Mundial con dicho equipo, pero fue destituido por malos resultados en amistosos. Además, en 2023, dirigió a Francia en el Mundial Femenino. También estuvo a cargo del equipo en los JJOO 2024.

renard

En el presente torneo, el conjunto africano integra el Grupo F y aún mantiene dos compromisos decisivos, ante Japón y luego frente a Países Bajos. Ambos encuentros serán determinantes para sostener chances de clasificación.

El margen de error es mínimo y la reacción deberá ser inmediata, en un contexto donde la diferencia de gol y el arranque negativo condicionan cualquier aspiración de avanzar en la competencia.

El próximo partido de Túnez será contra Japón en la noche el sábado de norteamérica, la madrugada del domingo en Argentina. Comenzará a la 1 am.