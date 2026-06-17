Con doblete: el hijo de Diego Milito debutó en la reserva de Racing

La reserva de la Academia consiguió la clasificación en el Torneo de Reserva en su cruce ante Talleres.

Leandro Milito tuvo una jornada especial este miércoles en Córdoba: fue titular por primera vez en la reserva de Racing , marcó dos goles ante Talleres y resultó decisivo para la clasificación de La Academia a los cuartos de final del Torneo de Reserva. El delantero abrió el marcador de cabeza en el inicio del segundo tiempo, luego de un centro de Gonzalo Leiva , y más tarde apareció dentro del área para capturar un rebote y sellar el 3-2 definitivo.

"Sabíamos que iba a ser difícil, pero el grupo está preparado. Venimos preparados hace mucho tiempo para estos partidos y por suerte lo pudimos sacar adelante. Estamos enfocados en nosotros, no importa lo que nos toque vamos a ir y plantar batalla", declaró el goleador una vez finalizado el encuentro.

EL PRIMERO DE MILITO Centro de Gonzalo Leiva para que Leandro meta el primer gol de #RACING en Córdoba ante Talleres. pic.twitter.com/JBHfn6SjYP

El atacante, hijo de Diego Milito , actual presidente del club, forma parte de la categoría 2007 y viene realizando todo su recorrido formativo en el Predio Tita Mattiussi . Su debut en torneos de AFA se produjo en 2019, cuando integraba el equipo sub-12 de infantiles. Desde entonces, atravesó las distintas divisiones juveniles de Racing hasta llegar a la Reserva , donde comenzó a sumar sus primeros minutos durante esta temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingRadioClub/status/2067332850987290774&partner=&hide_thread=false UN MILITO LE ESTÁ DANDO LA CLASIFICACIÓN



Doblete de Leandro que pone el 3-2 de #RACING ante Talleres en Córdoba. pic.twitter.com/9v8eORAlpm — Racing Radio (@RacingRadioClub) June 17, 2026

Antes de este salto, Milito acumulaba 101 partidos entre infantiles e inferiores, con 52 titularidades, 49 ingresos desde el banco y 17 goles con la camiseta albiceleste. Su crecimiento fue progresivo: convirtió en novena, octava, séptima, sexta y quinta división, con su mejor registro de continuidad en 2025, cuando disputó 28 encuentros, fue titular en 24 y anotó cinco tantos.

Su aparición ya había sido observada de cerca por Gustavo Costas, quien lo había considerado en algunos entrenamientos con el plantel profesional ante la necesidad de sumar alternativas ofensivas. Aunque la intención siempre fue llevarlo de a poco, sin acelerar etapas, el cuerpo técnico lo había utilizado como parte de los sparrings de Primera para que comenzara a tomar contacto con el ritmo y la exigencia del fútbol profesional.

Como su padre, Leandro se desempeña como delantero de área, aunque tiene características propias: es zurdo, mide 1,88 y también puede moverse por los costados del ataque. El apellido Milito tiene un peso especial en Racing, pero su recorrido empieza a construirse con señales propias. Su doblete ante Talleres no solo le dio la clasificación al equipo, sino que también marcó su primera gran noche en la Reserva.

El conflicto entre Gustavo Costas y Racing

Antes de ser despedido, Gustavo Costas y su cuerpo técnico firmaron un contrato por 36 meses, de los cuales solo cobraron cuatro. Es decir, aún restan 32 meses por percibir.

En las primeras reuniones que mantuvo la dirigencia de Racing con el representante de Costas, Fernando Alonso, se le realizó una propuesta de resarcimiento económico. Luego, la oferta fue modificada y, en el último encuentro, le comunicaron que no le pagarían un solo día más allá de los efectivamente trabajados.

Gustavo Costas

Además, de ese contrato no solo percibía ingresos Costas, sino también sus colaboradores. Por ese motivo, el campeón con Racing como jugador y entrenador —e incluso como "mascota" del histórico "Equipo de José"— busca negociar una salida que no perjudique a quienes trabajan junto a él.

"Gustavo nunca le hizo juicio a Racing y no va a cobrar de más. Por eso, cuando le paguen lo que corresponde, su parte la donará para realizar obras en el predio Tita. Eso quedará expresamente escrito en la rescisión del contrato", le dijo a Noticias Argentinas una fuente cercana al entrenador.