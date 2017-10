Comenzó el juicio contra el hombre que apuñaló a su ex

Rincón de los sauces.- “Todo comenzó cuando lo denuncié por el día que me pegó cuando salimos de un asado familiar. Después que lo excluyeron del hogar me empezó a amenazar”, declaró Isabel en el juicio, tras sobrevivir al intento de femicidio de su ex pareja, Raúl Heredia.