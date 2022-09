Comenzó el referéndum en cuatro regiones de Ucrania

Un grupo de provincias ucranianas con autoridades prorrusas ya comenzaron a celebrar las elecciones con formato de referéndum, que tienen como objetivo definir una eventual anexión al Kremlin: los comicios en Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporiyia no cuentan con el aval de los organismos internacionales y no hubo observadores convocados de otras naciones, por lo que la Unión Europea, Estados Unidos y buena parte de Occidente no consideran las consultas como válidas. A pesar de esa circunstancia, los altos mandos que responden a Moscú advirtieron que podrían accionar a la fuerza contra aquellos países que impulsen la contraofensiva rival.