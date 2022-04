Comerciante de Plottier sufrió estafa millonaria en el Banco Credicoop

Según relató este miércoles Gabriel, el comerciante que se convirtió en una nueva víctima de una casi inexplicable estafa virtual, todo comenzó el 9 de marzo pasado, cuando notó que la red de su celular se encontraba sin servicio. "Fui a trabajar y me quedé sin teléfono; quería llamar y el celular me decía "Red no existente", contó a LU5.

Sin prestarle demasiada atención al inconveniente, los días pasaron, hasta que el sábado de esa semana, Gabriel se dispuso a pagarle a sus proveedores a través de su home banking del Banco Credicoop, momento en que se encontró con que "no tenía un peso en la cuenta. Allí, comenzó la desesperación, ya que cayó en la cuenta de que había sido víctima de una estafa.

Es que el comerciante, dueño de una ferretería en Plottier, aseguró haber visto su saldo apenas el día anterior y desde entonces no había realizado otras operaciones. Aún así, su dinero había desaparecido en una estrepitosa serie de transferencias de montos de entre 130 mil y 540 mil pesos, a distintas cuentas de billeteras virtuales.

Esto también llama la atención del hombre, quien aseguró que aún utilizaba tarjeta de coordenadas como filtro de seguridad -en lugar de la clave token que se gestiona por la app móvil- y que nunca se le permitía realizar movimientos superiores a los 100 mil pesos por día a menos que se acercara a la sucursal del banco.

Al comunicarse con un asesor bancario ese mismo sábado, le recomendaron cambiar su clave de acceso y registrar todos los últimos movimientos que dieran cuenta de las sustracciones de dinero.

"El lunes fui al banco a denunciar, me llamaron de Buenos Aires, me preguntaron de todo y dije lo que me pasó. El martes fui de nuevo, me atendió el gerente y ellos mismos me dijeron que habían violado la seguridad del banco. Pero me contestaron a la carta documento que mandé como que yo soy el responsable", reclamó el comerciante, que aún desconoce cómo exactamente se pudo concretar la estafa, aunque algo se estima que tuvo que ver con la deshabilitación de su línea celular.

Es que el hombre asegura no haber brindado ningún dato sensible ni haber recibido comunicación sospechosa de ningún tipo en los días previos, por lo cual la estafa es por estas horas prácticamente un misterio.

"Las claves las tengo yo, no las sabe ni mi señora, yo me manejo de una manera muy prolija", sostuvo en este sentido. El comerciante debió vender bienes propios para pagar sus impuestos y a AFIP hasta recuperar su dinero.

Por lo pronto, ya realizó la denuncia policial también y el Departamento Delitos Económicos ya investiga lo sucedido.