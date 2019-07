"La cooperativa tiene uno de los costos tarifarios más altos del país y no está claro a qué se destina lo que se recauda", aseguró el presidente de ACIPAN, Daniel González.

Daniel González, presidente de Acipan, la cámara optimista.

Y agregó que "en virtud de la situación económica que vivimos, no podemos seguir afrontando cargos mensuales que no sabemos bien a qué se destinan e impactan en nuestra actividad”. González rechazó cualquier tipo de aumento de luz "hasta que los costos no se transparenten y se eliminen cargos de la factura que no son razonables".

“No puede ser que arreglos entre dirigentes políticos terminen impactando negativamente en una actividad que necesita reglas de juego claras para poder funcionar y crear empleo genuino”, añadió.

LEÉ MÁS

Pechi autorizó el aumento del servicio de la luz: desde agosto será un 38% más cara