“Como entidad sindical recibimos las formalidades de las denuncias de los comercios chicos porque no quieren cerrar o tienen que desinfectar. Los súper, híper y grandes superficies nos avisan cuando detectan un caso positivo. Hasta ahora en total, se registraron 22 trabajadores afectados”, sostuvo Fernández a LM Neuquén .

Dijo que la mayoría de los contagios, los trabajadores fueron contagiados fuera del ámbito laboral. Se los aisló, se testearon a los contactos estrechos, que fueron mayoritariamente negativos, se cerró el comercio por 24 horas para desinfectar y se erradicó el problema.

“Este martes tuvimos el último caso detectado en una sucursal del supermercado La Anónima, de la sucursal de la calle Fava y Avenida Olascoaga. La compañera fue contacto estrecho de un caso positivo fuera del trabajo, se la aisló. Se cerró por 24 horas para desinfectar el local, los contactos fueron negativos y ya está funcionando”, indicó el sindicalista.

Señaló que hasta el momento hubo una excepción que fue cuando se contagiaron cinco personas en un mismo local. Sostuvo que fue hace un mes en un comercio de la calle Sarmiento, entre Leguizamón y Láinez, en el que se contagiaron los dueños y empleados.

Fernández indicó que esta semana se realizará una campaña de concientización, acompañada con folletería, para que se suspenda o desaliente el consumo de mate dentro de los comedores o espacios comunes de los supermercados o comercios en general. Como así también que se terminen con el paso del cigarrillo para una pitada entre los fumadores.

Buscan suspendar el consumo de mate dentro de los comedores o espacios comunes de los supermercados o comercios en general

“El mayor problema siguen siendo los clientes que se enojan cuando le piden el DNI o se le tiene que recordar que guarde distancia social, que no pueden entrar en cantidad a los comercios. Parecería que como no están dentro de su ámbito de trabajo, no les importara”, agregó.

Recomendó ser un ciudadano responsable y acudir a comprar en los días asignados por la terminación de DNI sin saltarse los protocolos con los que fueron habilitadas la mayoría de los negocios, frente al coronavirus.

Fernández aseguró a LMN que “acá el comerciante no cumple con nada, el empresario es el que cumple. El comerciante no te da factura, es el que más se queja, en cambio el empresario es el que cumple con las normas, empresario puede ser hasta un kiosquero”, en alusión a la mentalidad.