Cómo evitar el estancamiento

Vos y yo fuimos diseñados para crecer y avanzar en la vida. Lo llevamos en nuestro ADN. A pesar de ello, a veces podemos funcionar cíclicamente. La naturaleza está llena de ejemplos con los ciclos solar y lunar, de rotación terrestre, de cambios de estación, etc.

Cuando el pensamiento circular se introduce en nuestra mente, en lugar de ir de aumento en aumento, comenzamos a vivenciar circuitos negativos. Dos personas, por ejemplo, se conocen y deciden formar pareja. Al tiempo se pelean y se separan. Luego vuelven a estar en pareja con alguien más... y al tiempo vuelven a separarse. Algunos experimentan la circularidad en sus finanzas. Un día no tienen dinero, hasta que hacen un buen negocio y progresan. Pero al tiempo lo pierden todo.

¿Qué puedo hacer para salir del pensamiento circular, que me estanca, y lograr avanzar? Comparto algunas ideas prácticas:

Tengo que aprender a manejar las cargas. La mayoría de las personas tienen una carga sobre sus hombros y se aíslan. Por el contrario, cuando tenemos dificultades (sobre todo por hechos del pasado) debemos buscar ayuda para resolverlas. Muchos tienen un problema de salud y deciden no contarles nada a sus seres queridos para no preocuparlos. Entonces atraviesan solos todo el proceso. Jamás deberíamos soportar semejante carga sin el apoyo y el amor de quienes nos aman, porque la familia y los amigos son para los buenos y para los malos momentos.

Los problemas no nos enferman, lo que nos enferma es intentar sobrellevarlos solos.

Todos necesitamos alguien de confianza en quien apoyarnos en momentos de dificultad. Tal vez lloraremos y nos angustiaremos juntos pero nada dura para siempre, lo superaremos y nos volveremos a levantar porque somos más fuertes de lo que pensamos. No es necesario llevar nuestras cargas solos. Compartir un problema alivia la carga enormemente. Tengo que aprender a manejar el rechazo. Nos guste o no y hagamos lo que hagamos, siempre va a haber alguien que no nos va a aceptar. Es imposible caerle bien a todo el mundo. Aun la gente que consideramos importante o famosa tiene sus enemigos. Por eso, pensar que si hacemos algo bueno nos van a querer es un error. No se puede conformar a todos. Lo más aconsejable es concentrarnos en aquellos que nos quieren de verdad y nos aceptan tal cual somos.

¿Por qué nos duele tanto el rechazo? Porque todos anhelamos (y necesitamos) ser amados. Pero siempre alguien nos va a rechazar; de vez en cuando nos dirán que no. Si una persona te dice que te quiere por algo que hiciste por él o por ella, en realidad, ya te quería desde antes. Lo mismo, si una persona te dice que no te tolera por lo que le hiciste; la verdad es que su odio venía desde antes. No tenemos que tenerle miedo a ser rechazados porque es parte de la vida.

Mientras estamos vivos, existe la posibilidad de crecer. Para no estancarnos, no tenemos que dejar nunca de soñar cosas nuevas y grandes. Ese es el mejor combustible para ponernos en marcha y no detenernos jamás, pase lo que pase. Donde hay visión, hay pasión.

Si tenés alguna inquietud,podés escribirme a: bernardoresponde@gmail.com