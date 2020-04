Cómo festejar el cumpleaños en cuarentena sin morir de aburrimiento

Tal es el caso de Matías, que en diálogo con LM Neuquén contó sus sensaciones acerca de festejar en pleno aislamiento. Cuando se hicieron las doce de la noche del día de su cumpleaños, su familia recibió sus 21 con una torta y el clásico canto de feliz cumpleaños. Madre, padre y sus dos hermanos estuvieron presentes en el festejo, no así todas aquellas personas que antes se acercaban a su casa a saludar.

Después de saludarse afectivamente con los habitantes de la casa, Matías corta medio limón en rodajas y exprime la otra mitad. Va a su patio, busca menta fresca y lo junta todo para batirlo con una medida de gin. Le agrega lentamente agua tónica mientras en su celular aparece el cartel de una videollamada grupal entrante: son sus amigos y amigas, que se organizaron para darle un caluroso "que los cumplas muy feliz".

Además, tampoco pudieron faltar los clásicos audios de familiares cantando el feliz cumpleaños o las notificaciones de Instagram celebrando a la distancia.

Sentado, con los ojos entrecerrados, como tratando de hacer esfuerzo para recordar ese día entre tantos iguales, admitió: "Fue un bajón tener que estar encerrado, me la pasé queriendo salir a tomar algo con mis amigos, pero en este contexto es algo impensado".

Además de cumplir años, es parte de un sello de música electrónica independiente, Urbeat, y ese día, sábado, hacían un show en vivo por streaming. Matías era el residente, por lo que recibió sus 21 rodeado de amor familiar y con dos horas de transmisión en vivo que lo hicieron tener un festejo ameno y acompañado virtualmente por quienes apreciaron su arte.

Festejar-el-cumpleaños-en-cuarentena.jpg

Claro, el asado de domingo en familia, en versión vegetariana, no faltó, y aunque los que no viven en la casa no pudieron pasarlo con él, su abuela le mandó un par de tortas para hacerle llegar su cercano saludo. "Es muy loco porque te obliga a vincularte un poco más con la familia, al igual que toda la situación de la cuarentena. Pero al estar la energía vinculada en uno por ser el cumpleañero, ese vínculo se vuelve imprescindible. Mucha videollamada y mensajes pero poco encuentro", contó.

Sin embargo, aunque la familia intentó hacerlo un día especial, las ideas propias del encierro achataron la creatividad.

"No viví modificaciones entre lo que es el día de cuarentena habitual con un día de cumpleaños", admitió. Tan normal fue el día que aprovechó a adelantar tareas de la facultad. La carrera de Diseñador Industrial le lleva varias horas por día, incluso en los festejos de cumpleaños.

Las personas que celebran su natalicio en épocas de pandemia son conscientes de que gran parte del mundo vive en cuarentena por el coronavirus. Obligados a generar nuevos hábitos es que se acostumbran, de a poco, a no ver las caras de sus conocidos más que por imagen. Aunque hay otros, como Lautaro, que están exceptuados y pueden visitar la calle diariamente.

Encargado en un almacén, lo que lo hace tener la cabeza fresca todos los días, festejó sus 25 laburado: "Soy una persona muy activa, no me gusta ni puedo estar encerrado. Así que esta cuarentena es un desafío. Por lo menos puedo salir a caminar un rato para ir a trabajar".

Recuadro-cuarentena-página-9.jpg

