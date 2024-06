Cómo impactará el RIGI en Vaca Muerta según el presidente de YPF

Horacio Marín presidente de YPF (1).jpg Horacio Marín aún no conoce al Presidente de la Nación, Javier Milei. (Foto: Gentileza Infobae).

Respecto a venta de los campos maduros, informó que ya recibieron 60 propuestas sobre 11 clústeres y que se está definiendo todo en los próximos días. "Hay procesos de due diligence en marcha y queremos que sean breves. Se firmaron los contratos de sesiones y los deben aprobar las provincias, que decidirán si aceptan a las nuevas compañías", detalló.

Además, contó: "Como parte de esa búsqueda de eficiencia, firmamos un convenio con Toyota para implementar el Toyota Production System (TPS), el método productivo de mejora continua que le permite a la automotriz ser una empresa modelo de productividad y sustentabilidad. Es traer la eficiencia japonesa a esta industria e integrar proveedores. Queremos que trabajar en un pozo sea tan eficiente como hacer una camioneta".

Sobre el incremento en los valores de los combustibles, dijo que la política es que se alcancen los precios internacionales y luego que ese sea el parámetro, tanto para subas como para bajas. "Si se miran los aumentos de los últimos meses, pareciera que en gasoil prácticamente ya está en ese valor global. Las subas que vendrán serán por la devaluación mensual e impuestos, lo lógico en este contexto. En las naftas, falta", explicó.

Horacio Marín presidente de YPF (2).jpg La visita realizada por el presidente de YPF a Vaca Muerta. (Foto: Gentileza Infobae)

La importancia del RIGI

"Siempre dije que sin RIGI no iba a haber GNL y es así. El régimen que aprobó el Congreso va a ayudar mucho para que lleguen las inversiones. Son proyectos de gran magnitud que requieren inversiones gigantes. Para llegar a un total 120 millones de metros cúbicos o más de exportación de gas por año, con la infraestructura y las plantas, se necesitan USD 30.000 millones de dólares", dijo.

No obstante, destacó que es algo que se hará en etapas, pero que de todos modos es un número muy alto que no es financiable ni por YPF, ni por ninguna empresa argentina, ni por petroleras extranjeras. "Se requiere un financiador, estructurar un project finance. Por eso, sin RIGI no iba a haber GNL ni potencial de Vaca Muerta, pero con RIGI solo no alcanza, hay que tener el proyecto, financiación y estabilidad. Hay que demostrar que a bajos precios el proyecto es rentable, sustentable y que puede pagar la deuda. Cobrando un precio de USD 8 FOB [en puerto] por millón de BTU [la unidad con la que se mide el gas] de valor de reposición para el gas de Vaca Muerta, en promedio, el proyecto sería rentable. Salió el RIGI, pero no es automático. Por ahora estamos haciendo la ingeniería con Petronas para los primeros 40 millones de metros cúbicos y esperamos que la decisión final de inversión se pueda tomar a fines del año que viene", dijo.

La tensión con Axel Kicillof

El conflicto entre Horacio Marín y Axel Kicillof surgió ante la posibilidad de que se levante la nueva planta de GNL en Punta Colorada, Río Negro, y no en Bahía Blanca. "Hasta hace un tiempo, en Río Negro no se podían instalar puertos de energía, pero eso cambió. Por eso se analiza esa opción también. Se va a estudiar todo, de hecho el oleoducto nuevo va a terminar en esa provincia. Estamos viendo dónde se optimizarán mejor las inversiones. Bahía tiene la ventaja de ya tener un puerto. En ese contexto, le envié una carta a los dos gobernadores preguntando por siete puntos, cuatro económicos y tres que tienen que ver con otros incentivos y permisos", explicó.

Axel Kicillof El gobernador bonaerense cree estar en desventajas frente a Río Negro.

A este respecto, señaló que hay temas impositivos que es importante tratar. Además, adelantó que la provincia que se quede con la obra tiene que adherir primero al RIGI.

"Bahía Blanca tiene ventajas, ya tiene el puerto y hay infraestructura. Río Negro tiene el tema de los impuestos. Esperamos las respuestas concretas a lo que les pedí y analizaremos el trabajo técnico que venimos haciendo con Petronas. Se va a definir pronto, en las próximas semanas", aseguró.