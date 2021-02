¿Cómo jugaba papá? la pregunta de Dieguito Fernando en su cumple

Sin entender aún la ausencia de su padre y aferrado a su madre, Dieguito Fernando, el hijo más chico de Maradona cumple hoy 8 años en los que vivió de todo. “Para él, Diego no era el astro de fútbol, sino que era simplemente su papá. Cuando vamos al campo, a la noche me saca y se pone a ver las estrellas para ver al papá. Mira al cielo y lo busca entre las estrellas, y cuando está nublado dice: ‘Está nublado, papá no me puede cuidar’”, dijo Mario Baudry, apoderado del nene y pareja de Verónica Ojeda.