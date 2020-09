Cómo se distribuyen las víctimas del Covid dentro de la provincia

El coronavirus no discriminó. Si bien la cantidad de casos confirmados y las víctimas se vinculan directamente a la circulación de las personas en cada una de las localidades de la Provincia, el virus no tuvo piedad: en las seis zonas sanitarias se registraron muertes por la enfermedad. De las 102 muertes hasta este miércoles, el 44% están en la ciudad de Neuquén, que es la localidad que tiene mayor circulación de personas. En cantidad de defunciones, le sigue la Comarca Petrolera, con un total de 26%: Cutral Co presentó 20 y Plaza Huincul, 6.