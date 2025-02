Cómo se vistió Mascherano para dirigir al Inter Miami en Estados Unidos con 25° bajo cero

No solo fue un partido especial por ser la apertura a un nuevo año futbolístico sino también por las condiciones climáticas que lo atravesaron. Pudo observarse el clima hostil al ver como lucía el look del DT argentino que despertó algunas risas y críticas, también. Javier Mascherano vistió doble camperas de abrigo, gorros y aseguró que por momentos “afuera del campo no sentíamos las extremidades del cuerpo. Llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo”, expresó Masche.