Cómo sobrelleva la cuarentena un chico con autismo

"Los primeros días fueron muy difíciles", cuenta Ana, la mamá de Tomi, que desde que empezó la cuarentena dejó de asistir a su trabajo en un galpón de empaque en Cipolletti y se dedica a tiempo completo a su hijo como así también su marido, Fabián, empleado en una empresa petrolera.

En su departamento del barrio Villa Farrel, Ana cuenta que desplegaron una infinidad de juegos y actividades para contener a su hijo dentro de un departamento, cuando antes iba al centro educativo terapéutico Quelluén y a otras actividades como natación. Comenta que un día le fue imposible contenerlo. "Me fui hasta la comisaría para consultar si estábamos en el grupo de los autorizados para salir a la calle", relata.

El TEA es un trastorno en el desarrollo que se le diagnostica a uno de cada 59 chicos. Estos chicos responden a una estructura o rutina determinada que en esta cuarentena se vio alterada. Los padres, como los de Tomi, pasaron de un día a otro a ser sus propios terapeutas.

A Ana también le resultó complejo explicarle a su hijo por qué no podía salir a la calle, ir a la escuela o a natación, una de las actividades que más lo entusiasman. "Le mostré un video donde se veía gente que andaba con barbijos, le expliqué que había un virus que nos podía hacer mal", dice. Luego de la explicación, observó a su hijo que se acercó a la ventana y si veía a una persona en la calle o pasaba un perro o un auto "se desesperaba". Y agrega que "cada vez que escucha la palabra coronavirus se pone nervioso".

"Los días son interminables", resume esta mujer de 38 años, que describe a su hijo: "Es nuestro bebé, es inteligente y se adapta a todo, absorbe, capta si hay mala onda o buena onda".

Comenta que Tomi se despierta cada día "con todas las energías". "Está hiperactivo, pero a eso de las cinco o seis de la tarde empieza a ponerse nervioso, a correr, y nosotros vivimos en un departamento, no tenemos patio. Hace cosas para que lo saquemos a pasear un rato. Es tanta la energía que tiene, que te agota", explica. Dice que una de las pasiones de Tomi es la natación. "Es en el único lugar donde nunca hace crisis, y puede estar horas en la pileta", cuenta.

Por estos días la familia cuenta con un psicólogo que está a disposición ante cualquier motivo o pregunta. "Somos lo que más lo conocemos, pero tratamos de que no llegue al punto de una crisis porque son momentos muy feos que vivimos", comenta.

Cuando a los 2 años empezó a notar conductas no habituales en su hijo, lo llevó a un especialista que le dio el diagnóstico. "Empezó a aislarse, pegaba mucho, a veces se pegaba él y los juegos que antes hacía no los hacía más, las palabras que antes decía tampoco las decía. Eso fue lo que nos llamó la atención", indica.

Cuenta que una de las cosas que más lo entusiasma a Tomi, quien el 16 de este mes cumple 9 años, es subirse a la camioneta de Fabián y salir a pasear durante dos horas por la ciudad. "Puede pasear en la camioneta durante horas, sin bajarse. Ahora todos los días a las 7 de la tarde hacemos eso", dice Ana.

En estos días de cuarentena, Tomi encuentra su diversión en los videojuegos del celular, sobre todo los que tengan robots o los que son de estrategias. "Una de las cosas que más le gusta es armar palabras y el videojuego de preguntas y respuestas Preguntados", indica.

Ayer, cuando se despertó, le contó a Tomi que a la tarde iban a hacer un cartel alusivo al Día de la Toma de Conciencia sobre el Autismo, que se conmemora hoy. "Él se adelanta a todo, no quiere que nada lo agarre por sorpresa. Si no le adelantás o algo no sale como él quería, entra en conflicto", concluye la mujer.

El apoyo profesional, vital para los padres

La psicóloga Marcela Spreafico, participante de la Antena Neuquén del Observatorio sobre Políticas de Autismo, explicó que esta situación de aislamiento obligatorio resulta complejo para los niños, niñas y adolescentes que tienen diagnóstico de TEA. "Quiebra con la rutina porque, al carecer de esta, les producen crisis y desbordes emocionales, enojos", explicó.

La especialista comentó que desde que comenzó la cuarentena obligatoria se encuentra trabajando junto a las familias en la anticipación. "Los chicos con autismo tienen que armar su esquema mental de cómo va a ser el día, qué cosas va a hacer en el día", comentó. Agregó que, para ello, "las familias deben realizar organigramas de rutinas con pictogramas y figuras porque, al haber carencia de lenguaje, sus hijos pueden entenderlo mediante estas figuras".

Consideró que lo más difícil para las familias en este contexto de aislamiento es "que sus hijos entiendan que las actividades que hacían todos los días no las pueden hacer y que ahora hay que hacerlas en la casa para protegerlos".

Por otra parte, señaló: "Definimos como crisis a una desorganización emocional, un nivel de ansiedad muy elevado que ellos no pueden manejar porque no tienen la capacidad de expresarlo. Entonces lo manifiestan desde lo conductual, con desbordes emocionales".

Por último, destacó que desde la organización Lazos Azules (ver aparte) informaron que si se ve a algún padre con su hijo en la calle identificados con algo azul en la vestimenta, significa que esa salida forma parte de su rutina y pidieron que no sean amedrentados.

