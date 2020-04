“Hace casi un año que trabajo en Caleuche. Justo me encargo del orden y la desinfección. Los últimos días estuvimos en alerta y trabajando con mucha intensidad. Hay sensación de miedo por los posibles contagios. Está en juego nuestra vida y la de los demás”, destaca Tatiana, que trabaja sin parar de lunes a viernes de 7 a 15 con suma responsabilidad.

Quien juega de muy pequeña (empezó a los 8 años), definió con términos futboleros como vive esta dramática situación. “Es un partido muy difícil porque no vemos al rival. Se sufre por la familia y los amigos”.

Ni ella ni nadie en el pueblo se imaginó que llegaría tan rápido al interior neuquinos este temible virus. “La verdad que nosotros no esperábamos tan cerca el posible caso. Había muchas sospechas pero lo veíamos como algo muy lejano y hoy lo tenemos acá”, afirma la mediocampista que comparte plantel con su pareja, Sonia Centeno.

Tati subrayó el miedo que padece, sobre todo, teniendo en cuenta que es nueva en el sistema de salud.

Tatiana-Huanque-futbolsita-de-Petrolero-2.jpg

“El temor siempre está. Estamos muy expuestos. El miedo a contagiarse a algo que no vemos, no me lo quita nadie. Por suerte pude hablar con médicas que me explicaron muchas cosas y me tranquilizaron. Me dieron seguridad para trabajar”, agrega a quien seguramente le costará dormir ante semejante cuadro de situación.

Sin despegarse del todo de su pasión, la ex jugadora de Don Bosco y Alianza, utiliza conceptos de la redonda para describir lo que siente con los aplausos masivos de las 21.

“Los aplausos los escuchó acá en casa y me llenan de orgullo el pecho. Es como gritar un golazo (risas). Uno piensa en el sacrificio que está haciendo, exponiéndonos a tanto. Cuando mi mamá aplaude, siento que todo vale la pena. Siento que la gente que está trabajando en salud, tiene el cielo ganado”, elogia, excluyéndose de ese lugar que también le corresponde.

La jugadora perteneciente al plantel de las Matadoras, manda un mensaje claro a la sociedad. “Que se cuiden y que tomen en serio, el quedarse en casa. Que no salgan, si no es extremadamente necesario, que mantengan el metro de distancia y el lavado de manos en varias ocasiones. Si ustedes se cuidan, nos cuidan también a nosotros”.

Por último, Tatiana deja en claro su deseo a futuro. “Volver a ver a mis amigos y familiares cuando todo esto pase. También a las chicas de Petro y volver a ver a las canchas. Lo deseo de corazón”. ¡Todos te queremos ver brillar ahí Tati!

