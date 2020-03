La mamá de Máximo: "Gracias por animarse, cada gotita de sangre es vida para mi hijo"

image.png

La grata novedad es que ala cuota del Grupo A llegó a cubrirse y ahora lo que restan son los “0 negativo y 0 positivo”. Su mamá Daniela agradeció porque “cada gotita de sangre es vida” para su hijo y para todos los que lo necesitan.

“Se ha movido un montón, es increíble no puedo explicar con palabras lo que se siente. Es el único caso en el país el suyo. Desde que nació tuvo más de 50 transfusiones. Todos los meses, la primera fue a la media hora de salir de mi panza. Falta el 0 pero como tiene un vencimiento, la idea es que se llene su banquito de sangre e ir rotando, que la use el que lo necesita. Y hay que mantenerlo todos los meses, que la gente no se olvide y nos siga acompañando porque mi hijo necesita cada mes sangre”, explicó la señora.

La familia dirtera de Dirt World Fly Park, donde allí realiza BMX en el circuito ubicado en la barda neuquina, también celebró la noticia en su cuenta de Instagram.

“Por cada transfusión Max necesita dadores A y 0. Por los turnos que le dieron a la gente, se completó el banco de sangre de Máximo que va a ser usado un tiempo y luego veremos, porque esto no se termina acá”, comentó a la vez Samtantha, una de las encargadas del lugar donde se entrena el nene, quien agredeció el apoyo de la sociedad.

Cómo ayudarlo

Quienes pueden donar sangre, se deben acercar a la Clínica Raña, ubicada en la calle Mendoza 381 (por la mañana) y nombrar a Máximo Sales. Podés reservar turno en la clínica al teléfono 2995809432. Asimismo, la directora del Centro de Hemoterapia Neuquén, Paulina Rodríguez, comentó que “Necesitamos que se comuniquen al 4481213 o al 4482595 para solicitar un turno”. En plena cuarentena, es más valioso el gesto de los que se acercaron. Corazón valiente, como el del querido Máximo.

