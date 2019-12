Cómo votaron los diputados neuquinos la Ley de Emergencia

}Durante su turno, Martínez explicó que “la economía y el tejido social hoy están en una situación más que alarmante” y le pidió a los diputados de todas las fuerzas políticas "que entiendan la situación por la que estamos pasando los argentinos" para que voten favorablemente la normativa.

Luego de hacer un recorrido respecto a la crisis en la que quedó el país tras el gobierno de Mauricio Macri, Martínez ejemplificó con Neuquén y dijo que durante su gestión, no se sumaron redes de gas. "La emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto sino en la mesa de cada argentino, y esta es la deuda interna que ha dejado el Estado con sus habitantes”, indicó.

En la misma sintonía, Vivero manifestó que el macrismo dejó un país en ruinas y esta ley es una herramienta para poder salir adelante.

Por su parte, Sapag manifestó que van a acompañar el proyecto pero esto "no significa que vamos a conceder un cheque en blanco al nuevo gobierno". "Estamos en emergencia, necesitamos declarar la emergencia y vamos a acompañar no solo para declararla, no solo para dar nuestras sugerencias para superarla, sino desde nuestra provincia de Neuquén aportaremos soluciones concretas para salir adelante. Sin embargo, esto no significa que vamos a conceder un cheque en blanco al nuevo gobierno", agregó.

En tanto, Sánchez, quien tuvo que regresar a Neuquén por motivos particulares antes de la votación, se expresó en contra y manifestó que mantiene el compromiso de sus convicciones.

Mientras que David Schlereth resaltó en sus redes sociales: "Desde el Interbloque de Juntos por el Cambios resolvimos no acompañar en la sesión de este jueves la ley enviada por el Gobierno ya que anula las funciones constitucionales del Congreso delegando sus facultades al Ejecutivo".

