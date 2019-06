Compró ropa y le sacaron fotos dentro del probador

“Cuando estoy cambiándome, noté que por debajo del probador, este señor estaba sacándome fotos con la cámara frontal de su celular”,dijo Pamela. La joven contó todo en su muro de Facebook

“Cuando estoy cambiándome, noté que por debajo del probador, este señor estaba sacándome fotos con la cámara frontal de su celular”, cuenta la chica en el posteo, que ya superaba las 1400 compartidas. Allí dice que se cambió rápido, salió del probador y encaró al vendedor para que le entregara el teléfono. “Se resistió a darme el celular y como no había nadie más en el negocio, por mi seguridad, salí y sostuve la puerta para que él no salga mientras llamé a la Policía”, relata. La joven asegura que luego hizo la denuncia ante la Comisaría de la Mujer, que este martes giró las actuaciones a la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 14 de Bahía Blanca.

La chica relató en las redes sociales que cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, el vendedor le pidió por favor que no dijera nada por su familia.

“Por supuesto que él borró las fotos y yo tengo mucha impotencia y tristeza de no haberme avivado y tener pruebas, pero en esa situación estaba muy nerviosa y no sabía qué me podía pasar”, explica la mujer en su muro de la red social. Dice que lo hizo público para evitar que les pase a otras. “Tengan cuidado, chicas!!!”, escribió.

Desde la UFIJ 14, fiscalía especializada en Delitos Sexuales, corroboraron que están investigando el hecho. Y revelaron que ya existía una denuncia similar contra el mismo local, aunque no pudieron precisar la fecha de presentación. “Si a alguna le pasó y no dijo nada, DENUNCIEN”, pide la joven. “Él va a seguir teniendo su local y ahora nada va a pasar por no haber pruebas, pero que eso no las detenga a denunciar. Que te saquen fotos íntimas sin tu consentimiento es acoso. Por favor, CUÍDENSE DE ESE LUGAR”, pide la chica desde su publicación, que este martes registraba más de 200 comentarios y réplicas en otras redes sociales. Varias de ellas, de compradoras del local.

Al menos estuvo un rato detenido

En febrero, la Policía de Córdoba detuvo a un alto funcionario judicial tras ser acusado de sacar fotos y filmar a mujeres por debajo de las polleras. Hernán Cipolla Sánchez permaneció dos horas detenidos por el hecho.