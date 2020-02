Comprobaron que comer un huevo por día no hace nada mal

Los investigadores confirmaron este hallazgo -publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition- tras comprobar que la mayoría de los participantes del estudio consumieron un huevo por día y no sufrieron ningún daño, según declara Mahshid Dehghan, primer autor e investigador de PHRI. "La ingesta moderada de huevos, que es aproximadamente un huevo por día en la mayoría de las personas, no aumenta el riesgo de enfermedadcardiovascular o mortalidad, incluso si las personas tienen antecedentes", aseguró Dehghan a Europa Press. Además, no se encontró asociación entre la ingesta de huevo y el colesterol en la sangre, sus componentes u otros factores de riesgo. "Estos resultados son sólidos y ampliamente aplicables tanto a individuos sanos como a aquellos con enfermedad vascular", añadió.