5 consejos para combatir el insomnio y encontrar el sueño de noche

1- Respetá los horarios de sueño.

No reserves más de ocho horas para dormir. La cantidad de sueño recomendada en un adulto sano es de por lo menos siete horas. La mayoría de las personas no necesita pasar más de ocho horas en la cama para lograr este objetivo. Tratá de acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. De que la diferencia en las horas de sueño entre las noches de los días de semana y de los fines de semana no sea superior a una hora. Si no te dormís después de 20 minutos, salí del dormitorio y hacé alguna actividad relajante. Leé o escuchá música. Volvé a la cama cuando estés cansado.