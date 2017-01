Con baja aceptación, Trump toma el mando de EE.UU.

Washington.- La capital de Estados Unidos se prepara para el recambio de mando con celebraciones oficiales en las que se espera una baja participación ciudadana, mientras, de espaldas al Capitolio, un movimiento de “resistencia” se alista para recibir al presidente electo, Donald Trump, con decenas de actividades “antiinvestidura”.

Se trata del traspaso de mando más atípico de la historia, con un Trump que llega a la Casa Blanca con apenas el 40% de imagen positiva y un Obama que se va con el 60%. El equipo de Trump teme que el rechazo del 95,9% de los habitantes de la capital al magnate empañe los festejos, por lo que el tradicional desfile por la avenida Pensilvania se redujo de 120 a 90 minutos.

Se espera que entre 800.000 y 900.000 personas participen en las celebraciones, la mitad de las que asistieron en 2009 a la investidura de Obama, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Washington. Los actos oficiales comenzaron ayer a la tarde cuando Trump y su vice, Mike Pence, depositaron flores en la tumba del soldado desconocido, en el cementerio nacional de Arlington. Luego se dirigieron al concierto Make America Great Again, en la explanada ante el monumento a Abraham Lincoln, donde dará un show el cantante de country Toby Keith, uno de los pocos que aceptó participar en los actos por la asunción de Trump.

El plato principal será hoy a partir de las 13:30 de Argentina, en el ala oeste del Capitolio, donde Trump jurará su cargo. El nuevo presidente arribará al lugar junto con la familia Obama, tras compartir con ellos un desayuno en la residencia oficial. El multimillonario neoyorquino prestará su juramento sobre una Biblia que le regaló su madre cuando egresó de la escuela primaria y sobre otra que usó Abraham Lincoln en su primera asunción en 1861, y que también utilizó Obama en sus dos juras, en 2009 y 2013.

Luego será el momento del discurso que, según anticipó el futuro vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, será corto pero “inspirador y con visión de futuro”. “Es un ‘borrador Trump’, escrito por él, editado por él”, detalló Spicer. La cantante, Jackie Evancho, ganadora del concurso America’s got Talen, entonará las estrofas del himno que cerrarán la ceremonia. Tras un almuerzo en el Congreso, encabezará el clásico desfile desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, por la Avenida Pensilvania.

Más de 8000 participantes de 40 organizaciones de todo el país, entre las que figuran bandas de institutos y de la universidad, cuerpos militares ecuestres, grupos de primeros auxilios y asociaciones de veteranos acompañarán al nuevo gobernante. Sin embargo, los organizadores temen que se note la ausencia de seguidores: muchos vecinos de Washington decidieron abandonar la ciudad durante los días de celebraciones y el clima, que se anticipa frío y con lluvias, no ayuda.

Mañana, con una misa en la Catedral Nacional de Washington, terminarán los actos de asunción y comenzará el ciclo Trump presidente de los Estados Unidos.

Cuatro: años de mandato tiene Donald Trump, con derecho a una reelección a partir de 2021.

Habrá varios actos “antiinvestidura”

Esta vez no habrá músicos de la talla de U2 o Beyoncé. Al menos no en los actos oficiales, porque quizá sí participen de algunas de las actividades “antiinvestidura” que habrá hoy en Washington. Las cantantes Solange Knowles -hermana de Beyoncé- y Esperanza Spalding, la escritora Naomi Klein y los actores Danny Glover, Ashley Judd y Fran Drescher participarán del “Baile de Paz: voces por la esperanza y resistencia” que se realizará en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. El evento lo organiza el Busboys and Poets, un reducto del progresismo de la ciudad dirigido por el iraquí Andy Shallalm. Otro evento anti-Trump es el “Cabaret solidario”, cuyo concepto quedó plasmado en su folleto de promoción: “Resistimos como mujeres, homosexuales, indígenas, personas de color, musulmanes e inmigrantes para afrontar los retos de los próximos cuatro años”.