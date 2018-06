Con bombas molotov, vecinos atacaron la Comisaría 18 tras la muerte de un demorado

Dijo que apareció ayer en un paredón pintadas que responsabilizaban al personal de la Comisaría 18 de la muerte del hombre y acusándolos de haberle quitado la vida.

"Cuando un patrullero realizaba unos rondines y advierte esta situación, se imparte directiva de que fotografíe y constate el domicilio donde estaba la escritura y se confeccione planilla correspondiente para darle intervención autoridad judicial y ahí es cuando unos 15 jóvenes comienzan a arrojar piedras al móvil que se tiene que retirar con tres impactos", relató Leppe en diálogo con LU5.

Luego la gresca se traslada a la comisaría donde recibe impactos de piedras entre otros elementos contundentes. "Arrojaron bombas molotov a la Comisaria 18 desde las 23 hasta cerca de las 3 de esta madrugada. Fue una agresión grande por parte de los manifestantes. De a poco se fueron retirando a Cayastá y Gervasoni donde permanecieron quemando cubiertas", señaló el comisario.

Aseguró que unas cuatro personas se instalaron posteriormente detrás de la comisaría donde permanecieron quemando cubiertas en Venado Tuerto y 1° de Mayo, frente a la placita, hasta las 4 de la mañana cuando se normalizo todo.

"Antes arrojaron una molotov, rompen un vidrio de una celda y se prenden fuego algunos conos de que son usados en los operativos. Rápidamente fueron extinguidas las llamas. No tenemos personal herido, sólo daños materiales. Daños en el móvil, impacto de elementos contundentes, la rotura del vidrio de la ventana de la celda en la comisaría", sostuvo Leppe.

Contó que el desencadenante fue la muerte de el hombre que fue denunciado por su ex esposa de concurrir a su casa ebrio para amenazarla con un arma de fuego. "La ex esposa de la persona que se quita la vida se constituye ayer a la Comisaria 18. Dijo que se había presentado su ex con un arma amenazándola y en estado de ebriedad. Se le recibe la denuncia y comienza el operativo para buscarlo, ya tenía antecedentes del año anterior", relató.

Al alcanzarlo, constataron que tenía 1.99 gramos de alcohol en sangre, se le secuestro vehículo y licencia. "Fue demorado de acuerdo al artículo 50 del Código de Faltas. Se le retiran todos los elementos. Luego se constató que se había quitado la vida", agregó.

