Con bombos y tambores, ponen ritmo a la playa

Ayer actuaban Julio Ayenao y Maxi Roldán, ambos de General Roca, y Facundo Molina, de San Antonio. En un momento se arrimó un muchacho con acento cuyano y se ofreció a tocar la trompeta. También es miembro de un grupo de ensamble en Mendoza, y andaba buscando compañía musical. Lo mismo sucedió con otro clarinetista.

Así van por la playa sonando bombos, redoblantes, tambores, maracas y un cencerro y cada instrumento que aparezca. La rutina es parar, presentarse e improvisar un par de temas. Después siguen.

La gente los recibe con entusiasmo y se suman a la invitación para participar en cada interpretación.

Porque además practican percusión con señas, una disciplina en la que uno de los músicos realiza movimiento con las manos (como un director) para guiar al resto de sus compañeros, y permite incorporar al público con aplausos, gritos o movimientos.

La aprobación del espectáculo se nota en la retribución que les dejan. Pero quienes más los disfrutan son los vendedores ambulantes, que suelen detenerse en su trajinar para alentar y festejar la batucada.

No es usual encontrar artistas en la playa. Ellos lo tomaron como alternativa para ganarse el sustento porque no les permiten estar en la peatonal, dado que no hicieron el trámite para obtener un espacio fiscal.

Populares en todos lados

Los jóvenes acordaron recitales en bares y pubes, y también en uno de los patios cerveceros. Además, accedieron a dictar talleres de percusión en el Centro Cultural de la Segunda Bajada.

