Con Cipo, no pasa Naranja: sigue sin ganar y último

Con este empate, Cipolletti sigue último y Deportivo Roca penúltimo. Arriba de ellos viene Independiente. De terror.

El primer tiempo

La primera parte fue lo más vistoso en la cálida noche, cuando el Albinegro impuso durante algunos pasajes el buen pie de Gabriel Chironi, más allá de algunas imprecisiones por intentarlo siempre, sin compañía en muchas ocasiones.

Justamente, el mediocampista protagonizó una de las más claras, con pelota en movimiento a la salida de un tiro libre mal ejecutado.

Su remate combado fue despejado al córner por el arquero Lucas Di Grazia a los 8 minutos.

La otra en los apuntes fue una espectacular tijera de Maxi Herrera en el área naranja, aprovechando un centro de Gustavo del Prete desde la izquierda que terminó saliendo ancha a los 17.

Roca generó la más peligrosa a su favor recién a los 44, desde la buena pegada de Guillermo Aguirre en pelota parada y un centro al segundo palo, envenenado, que fue anulado por posición adelantada.

8 partidos sin victorias del Albinegro

Cipolletti sigue sin poder ganar. La única victoria fue ante Ferro de General Pico, el próximo adversario. ¿Repite la victoria?

Muy cortado

La segunda mitad se jugó con el cronómetro en la mano por parte de Mauro Laspada desde el banco visitante y la falta de criterio en muchas ocasiones del árbitro neuquino Luciano Julio para evitar la poca acción.

Terminó siendo todo desesperación en Cipo que se hizo un poco más profundo a partir del ingreso de Pablo Vergara, demasiado poco como para merecer los tres puntos.

La polémica

La controversia se instaló después de la media hora, en una avivada de Germán Weiner que casi intercepta un pase atrás de Juan Cifuentes.

Di Grazia estuvo rápido de pies para tirarla de nuevo al tiro de esquina, más allá del reclamo de todo el estadio ante la caída del delantero que no protestó.

Cipo, con más corazón que fútbol, fue a buscarlo en el final, ante un Roca que se conformó con el empate e hizo tiempo y a la postre también negocio.

Punto final de una noche rápidamente olvidable, excepto por la realidad angustiante de los dos equipos en este camino sin luces ni brillos, que le da cada vez más espacio a los recuerdos de otras épocas que ya no son para ninguno, más allá del entusiasmo popular que no resigna a presenciar un lindo espectáculo que otra vez no se dio y castiga a todos por igual.

Lo que viene

En la próxima fecha, Cipolletti visitará a Ferro de General Pico, La Pampa, y Deportivo Roca recibirá a Villa Mitre.

En tanto, el otro regional, Independiente, se presentará en Madryn ante el Deportivo. Deben levantar cabeza antes de que se demasiado tarde.

Cipo se quejó del planteo de Roca. Los dos siguen en el fondo.

“Patean para arriba y hacen tiempo...”

Al final del partido, el defensor de Cipo Matías Carrera expresó su fastidio por la mala suerte y por el mezquino planteo de Roca. “No quiso entrar, merecimos ganarlo. Ellos patean para arriba, hacen tiempo... Te queda una bronca que no te sacás con nada. Pero el equipo va encontrando una identidad a pesar del resultado”, señaló a LU19. En la misma línea, el técnico Gustavo Coronel aseguró a la misma emisora: “El empate da bronca, dominamos, llegamos, no nos llegaron. Nos falta el gol... Pero vamos creciendo, por suerte”.