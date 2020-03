“No hay marcha, pero sí memoria” fue la consigna que se replicó durante toda la jornada en las redes sociales al cumplirse ayer 44 años del comienzo de la dictadura cívico-militar en el país y conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Las medidas de aislamiento para prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus obligaron a suspender la tradicional marcha que todos los años se realiza en el centro de esta ciudad, encabezada por los referentes de los organismos de derechos humanos y sociales, principalmente por Lolín Rigoni e Inés Ragni, integrantes de Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle.

El lunes, los internautas posteaban fotos y videos mientras cortaban y pintaban telas, cartulinas y papeles dando forma a los pañuelos blancos que incluían consignas y que desde las primeras horas de ayer exhibieron en puertas, ventanas, balcones y terrazas de sus casas. Bajo el hashtag #Pañuelosconmemoria, se fueron congregando en Twitter, Instagram y Facebook diversos mensajes, fotos y frases alusivas a la fecha.

Página-10-memoria.jpg Sebastian Fariña Petersen

“Este 24 de Marzo, desde casa, recordamos a los 30.000 y seguimos construyendo memoria, verdad y justicia”, “Son 30.000. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, “No fueron inconductas, fue genocidio. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación”, “Nos quedaremos en nuestras casas y los genocidas en sus cárceles. Nos quedaremos en casa y nos abrazaremos en el reclamo de justicia, de verdad y de memoria”, “La memoria estalla hasta vencer”, “Hoy 24 de Marzo, resistir desde casa. Pronto nos encontraremos en las calles juntos. Ni olvido ni perdón”, fueron algunos de los posteos que podían leerse en las redes.

En Cutral Co, desde uno de los balcones se desplegó una larga bandera con los rostros de los detenidos desaparecidos de la comarca petrolera y, debajo, un pañuelo blanco con la inscripción “30 mil compañeros presentes”.

Desde el regreso de Argentina a la democracia en 1983, esta es la primera vez que no se realizó la marcha en conmemoración del último golpe de Estado, una tradición que se inició en 1986, de la mano de las Madres de Plaza de Mayo, las mujeres que reclaman por sus hijos desaparecidos en la dictadura.

También, desde los organismos provinciales y municipales se subieron videos con lecturas de textos referido a la fecha por parte de escritores y escritoras de la provincia.

Además, la escritora Griselda Martínez grabó un video leyendo el cuento “Un elefante ocupa mucho espacio” de Elsa Borneman, prohibido durante la dictadura militar.

La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) realizó un video conmemorativo que a través de las redes se invitaba a ver bajo la frase “Nuestros cuerpos estarán en cuarentena, ¡pero no nuestra memoria!”.

Con las calles vacías en Neuquén y en todo el país, los pañuelos blancos que llevan las Madres y Abuelas en sus cabezas recordaron la búsqueda de verdad y justicia y la construcción de la memoria histórica. Un mensaje que la pandemia no pudo vencer.

