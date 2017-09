Con Messi solo no alcanza para ir a Rusia

El primer tiempo fue a pedir de los charrúas. El local evitó la generación de juego albiceleste, tuvo las llegadas más claras de la etapa y le cerró todos los caminos posibles hacia el arco de Fernando Muslera. La luz de esperanza argentina, siempre, estuvo en los pies de Messi. La Selección argentina inició el partido bien adelantado, con mucha gente en el campo visitante, con Uruguay muy retrasado, parado con un 4-4-2 a rajatabla, pero con buena presión. Le faltó paciencia en la creación de juego. Las ofensivas terminaban en un pelotazo o en pase en profundidad sin un destino claro.

“Queríamos ganar, pero sabemos la calidad de jugadores que tiene la Argentina. Al final tratamos de controlarlos en defensa, porque el punto era beneficioso”. Luis Suárez El 9 salió con una contractura.

Uruguay, todo lo contrario: fue meticuloso, esperó y cuando tuvo el balón, salió de contra. Luis Suárez y Edinson Cavani pusieron al descubierto la vulnerabilidad de la última línea criolla. La monotonía fue la constante. Nada de Mauro Icardi, poco de Paulo Dybala y sólo cuando el balón pasó por Messi hubo fútbol en Argentina. Primero asistiendo a Di María por izquierda, dos veces, y en ambas, el volante del PSG fue impreciso en el centro. Argentina también probó desde fuera del área con Gabriel Mercado, el neuquino Marcos Acuña y Lucas Biglia. A los 29, Messi enganchó hacia adentro, sacó un remate cruzado y por muy poco, Nicolás Otamendi no llegó para desviar el balón al arco. Antes del descanso, a los 37, Argentina se salvó de milagro tras un rebote que dio Sergio Romero. A los 42, la jugada más bella de la noche, una pared entre Dybala y Messi, quien remató, y Muslera la sacó al córner.

Un gran arranque, pésimo final

Parecía que en el complemento se iban a modificar los roles, porque Argentina arrancó con vértigo, pero lo duró muy poco.

A los 3 minutos Icardi dispuso de la única situación en todo el partido, luego de un pase impecable de Messi, pero Muslera despejó.

Enseguida, Dybala fabricó un tiro libre, Messi se hizo cargo e hizo volar a Muslera. Ni con Acosta ni Pastore cambiaron las cosas, porque la Albiceleste dejó de intentar. El punto sirve, pero habrá que mejorar todo para ir a Rusia.

2 debuts, mismo rival Edgardo Bauza debutó como DT de la Selección ganando 1-0 frente a Uruguay. Ayer, a Sampaoli no le alcanzó y cosechó un empate 0-0.

Lio y Suárez con casaca pro Mundial rioplatense

Buenos Aires

Como estaba previsto, Luis Suárez y Lionel Messi, máximas figuras de Uruguay y Argentina, promocionaron la candidatura a organizar en forma conjunta el Mundial 2030, que se oficializó ayer. La otra noticia es que Paraguay se sumó a la causa, según lo confirmó el presidente de ese país, Horacio Cartes, en su cuenta de Twitter. “Confirmo que ya estamos de acuerdo los presidentes de Paraguay, Argentina y Uruguay para pelear la candidatura del Mundial de Fútbol 2030”, escribió el mandatario en la red social,. El peso de contar con la presidencia de Conmebol, con Alejandro Domínguez, resultó clave para la teoría de tercer subsede.

Sampaoli: “El empate nos deja un sabor amargo”

El debutante técnico santafesino valoró que “la propuesta de situarse en el campo rival estuvo” y dijo que “hay que seguir por este camino”.

Montevideo, Uruguay

Se explayó en cada una de las respuestas, casi al estilo Bielsa. Incluso, algunas fueron picantes, pero no se inmutó. El debutante entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, aseguró en conferencia que “la propuesta de situarse en el campo rival estuvo y la de recuperar la pelota también”, tras el empate sin goles en Montevideo, y sostuvo que “hay que seguir por esta línea”.

Sampaoli dijo que “el partido se jugó en un reducto difícil ante un rival que encerró el camino y esperó para jugar de contragolpe” y consideró que Argentina “tuvo una búsqueda bastante intensa en el primer tiempo y en parte del segundo”. Y destacó el “enorme partido de Messi”. El entrenador argentino coincidió con su colega uruguayo Oscar Washington Tabárez en que “el empate benefició más a Uruguay que a la Argentina, porque era necesario ganar y este resultado deja al equipo todavía fuera de la clasificación directa”. Y en la evaluación del partido mostró “un sabor amargo por no haber podido ganar acá”. No opinó lo mismo que Tabárez cuando dijo que Argentina no tuvo intensidad y le respondió de la misma manera: “No esperábamos que Uruguay jugara tan atrás”. “Buscamos el partido en el campo rival, pusimos jugadores en el área propia, y la frustración es por el dominio no concretado”, sintetizó el técnico del seleccionado y refirió que “hay que generar más situaciones con el dominio que tuvo hoy”.

Sigue la veda con la prensa

Pese al cambio de entrenador, los jugadores de la Selección continúan con la postura de no formular declaraciones a la prensa. Ayer, apenas terminó el partido, se llamaron a silencio, mientras sus pares uruguayos se detenían a dialogar amablemente con los periodistas. Ay...