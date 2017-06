Con Musso out, ¿vuelve Orión al arco académico?

Las flojas actuaciones de Agustín Orión y el descontento generalizado del hincha hicieron que el ex Boca salga del plantel dándole el lugar al juvenil Juan Musso. Sin embargo, en el último compromiso en Colombia ante Río Negro Águilas Doradas por Copa Sudamericana, el reemplazante de Orión se desgarró y Gastón Gómez, de 21 años, ocupó su lugar. Cocca todavía no se definió y hoy por hoy el puesto no tiene un nombre claro.

El resto serían los mismos que consiguieron el pasaje a la siguiente ronda en tierras cafeteras. Lautaro Martínez volvería al once titular.