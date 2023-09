Con qué ex novio se encontró Julieta Ortega en Miami

"El primer beso de mi vida se lo di, a los 14 o 15 años, a Daniel Trueba en un cine de Miami, viendo una película que ninguno de los dos recuerda. Él llevaba siempre un peine tan chico que le entraba en el bolsillo del pantalón del colegio. Yo escribía en todos mis cuadernos: "I love you Danny" , escribió Julieta junto a la foto de Instagram donde se la ve abrazada a su primer novio, feliz por el reencuentro.

JULIETA ORTEGA.jpg Daniel Trueba fue el primer amor de Julieta Ortega y se reencontró con él en Miami.

Daniel Trueba no se quedó atrás y le respondió: "Que tarde tan bonita Soo much fun! Para mí, sigues siendo la misma niña de la escuela. Inteligente, talentosa, bella y con muchos sueños más para cumplir . Te adoroo! I love you Julieta. 1986".

Extasiados por esta renacida historia de amor, los seguidores de Julieta Ortega quisieron saber cómo había hecho para comunicarse con su primer novio, al que le había perdido el rastro en algún momento de su vida. "Por Instagram" fue la simple respuesta de la protagonista de esta historia de amor.

Julieta no viajó sola a Miami. Lo hizo acompañada por su sobrino Dante -hijo de su hermano Sebastián Ortega y Guillermina Valdés- y Ana Paula Dutil, la ex ex su hermano Emanuel Ortega. También aprovechó para reencontrarse con su amigo Gaby Álvarez y compartió fotos en sus redes sociales. Pero sus seguidores, desconocidos y famosos, quieren saber cómo continuó la historia Daniel Trueba.

"Necesito más capítulos de este diario", le pidió públicamente Celeste Cid en los comentarios de Instagram. Por ahora, Julieta no volvió a mencionar a su primer amor, pero todo indica que puede haber más novedades en esta historia de renacido romance.