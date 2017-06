Con un pie afuera

“Desconozco cuáles fueron sus intenciones, pero sí puedo decir que no era el lugar ni el momento”, relató con gran enojo Daniel Vila, presidente del Grupo América, en diálogo con la radio La Once Diez. Y luego agregó: “Fue muy desagradable. Era un premio a un programa y me parece que lo deslució. Es difícil de entender lo que hizo Brancatelli”. Sobre un posible despido del polémico periodista, Vila aseguró que será una “decisión del canal”. “Si se decide que él no esté más, entonces no estará más”, reveló el hombre fuerte de América.

Liliana Parodi, gerenta de programación del canal, será quien evaluará si se sanciona al periodista en caso que continúe en el ciclo.

Descargo

Brancatelli (se encuentra de vacaciones) fue consultado ayer por Clarín y se refirió al tema: “Lo único que voy a decir es que lo hecho fue con buena onda, para cerrar la grieta y si molesté a alguien le voy a pedir disculpas. Lamento que no hayan entendido o les haya caído mal. No era mi intención, al contrario”.

En cuanto a las picantes palabras de Vila sobre él, no quiso dar respuesta.