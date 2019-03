El candidato a Gobernador por Unidad Ciudadana – Frente Neuquino, Ramón Rioseco, llevó a cabo el cierre de campaña en Cutral Co con una extensa caravana.

"Con un solo yacimiento levantamos a Cutral Co, imagínense lo que haremos con Vaca Muerta"

Esta tarde, el candidato a Gobernador por Unidad Ciudadana – Frente Neuquino, Ramón Rioseco, llevó a cabo el cierre de campaña en Cutral Co con una extensa caravana, en la que participó también José Rioseco, candidato a Intendente de la ciudad. Allí, Ramón Rioseco se refirió al crecimiento de la ciudad de la que fue intendente: “Desde hace 20 años que Cutral Co no es la misma, le demostramos a todos los Neuquinos y Neuquinas lo que es una buena gestión, una buena administración de los recursos y lo que es cuidar al vecino.”