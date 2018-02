En la misiva indican que se trata de la segunda ciudad más poblada de la provincia y que no hay una clínica privada que pueda cubrir esta demanda. Además, reclaman una pronta solución.

La carta

Del servicio de tocoginecologia del hospital de Centenario Natalio Burd Hospital queremos contarles la situación q vivimos desde el 25 de julio de 2017, cuando los únicos 5 pediatras que contaba la población infantil del Centenario, renunciaron por cansancio, por no ser escuchados del agotamiento q tenían, al cubrir los consultorios y sólo entre 4 de ellos (porque una estaba de licencia x maternidad) cubrían las guardias de 24 hs solos.. y todo el mes.. sin dejar descubierto ningún día, pese al cansancio.. a dejar a su familia.. a no dormir en su casa.. siempre dando el mayor esfuerzo.. Ya cansadas.. renunciaron el plantel completo !!! Fueron perseguidas.. sumariadas.. desde ese día.. la población pediátrica qdo sin cobertura.. x guardia son recibidos y atendidos por médicos generalistas.. y las pacientes embarazadas q se controlan en el hospital y centros de salud, no pueden tener sus partos o cesáreas en este hospital.. tienen q ser derivadas en trabajo de parto arriba de una ambulancia a otro hospital.. o comunicarnos para programarle la cesárea en otro nosocomio.. se trató de conseguir médico pediatra para cubrir guardias y sólo se consiguió uno.. q cubre 24 hs martes y jueves.. y 2 pediatras q cubren consultorio. Ahora el problema es q el dia q tenemos pediatra de guardia.. podemos realizar partos y cesáreas.. pero al otro día al no qdar médico para control del recién nacido.. nuevamente comienza el estrés.. para la paciente.. su familia y nosotros.. quienes trabajamos pensando en ellos.. xq tenemos q buscar nuevamente un hospital donde puedan cumplir un dia más de internacion.. la mamá y su bebé.. y llevarlas en ambulancia al hospital q tenga cama para ellas.. estas derivaciones son a hospital Provincial de Neuquén, Hospital Heller y también el dia de ayer derivamos al Hospital de plottier..

pediatras-centenario.jpg

Queremos una pronta solución.. queremos trabajar.. queremos hacer nacimientos en esta ciudad.. queremos q las mamás cumplan su internacion junto a sus recién nacidos acá.. en nuestro Hospital de Centenario.. y q estén cerca de su familia.. q puedan retornar a sus hogares sin problemas.. xq algunas familias se les complica volver desde Neuquén o Plottier a sus casas.. xq a veces económicamente no pueden..

Somos la segunda ciudad más grande de la provincia.. Somos el único centro asistencial y de guardia.. no existe clínica privada con internaciona en Centenario.. nos dicen q tal mes se va a solucionar.. se dice y siempre se alarga ese tiempo.. Somos nosotros quienes tenemos q decirle a la paciente y su familia q no pueden tener su bebe acá.. xq nadie más le explica a la paciente la situación en la q estamos..

LEÉ MÁS

En el hospital de Centenario no hay pediatras por la renuncia de médicos