Con una foto de Neuquén, Wanda promociona su nuevo negocio

La blonda actualmente tiene en funcionamiento una línea de cosméticos -que se vende en Europa- con dos productos estrellas: una paleta de bases (a 59 euros) y labiales (a 17 euros). Sin embargo, por el momento no pistas de que se trataría su nuevo negocio o de si tendrá alguna relación con la provincia patagónica. Lo que no cabe duda es que estará relacionado al mundo de la moda.

Wanda.jpg

Wanda-2.jpg

Además de promocionar su nuevo emprendimiento, Wanda Nara también usó esa imagen de Neuquén para hacer una publicación en Instagram, buscando enviar un mensaje de patriotismo, pese a que ella está radicada en el exterior.

“Recuerda tus raíces, por que indican donde comenzaste a ser quien eres .. Orgullosa de mí país... de su gente tan auténtica, sincera, espontánea y solidaria .. Ser argentino es un orgullo y poder recorrer mi país es una elección que deberíamos optar todos. Tenemos los paisajes más hermosos del mundo, con los seres mas cálidos esperando recibirnos de la manera mas auténtica y autóctona... Recorrí muchas partes del mundo pero las provincia argentinas me dejaron un crecimiento interior, de emociones y valores que no te dan otros lugares .. y que me encanta transmitirles a mis hijos italianos. que lugares de Argentina son sus preferidos?”, sentenció.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi)

La modelo llegó a la Patagonia previo a Navidad junto a toda su familia y pasó allí una semana completa. La visita estuvo relacionada a que el esposo de Zaira Nara es dueño de una estancia en la región, y decidieron pasar las fiestas de fin de año en familia, rodeados únicamente por la naturaleza. Esta no es la primera vez que los Nara-Icardi pasan por Neuquén, ya que en 2018 decidieron realizar una aventura similar.

Más bellos paisajes de Neuquén

En las últimas horas, y desde París, Wanda mostró más postales de las vacaciones de la Patagonia, y en las cuales los paisajes de Neuquén fueron los grandes protagonistas.

Wanda-en-Neuquén-2-.jpg

Wanda-en-Neuquén-.jpg

En este sentido, volvió a compartir imágenes de las excursiones a caballo junto a toda su familia o de sus tardes al aire libre; pero también, de la carpa en la cual pasó sus días. Fue así que mostró los diferentes looks que utilizó en eso días.

Wanda-en-Neuquén-3-.jpg