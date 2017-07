Con una rubia en el avión

Wilson se acercó demasiado a un estudiante de 6º durante un viaje que realizaron al Large Hadron Collider. Mientras otro alumno no se sentía del todo bien, ambos comenzaron a coquetear en la parte trasera del avión. Durante la audiencia, el joven reconoció que estaba borracho. Había bebido cinco botellas pequeñas de vino, según relató. También aseguró que la profesora de Física estaba alcoholizada. Allí fue que ingresaron al baño del avión, se besaron y tuvieron sexo.

“Mi hermana trabajó duro para convertirse en maestra y ella negó haber tenido sexo con él. Tampoco bebió en el vuelo. El alumno envuelto en la historia ya había denunciado a otra maestra y tuvo problemas con la policía”, dijo su hermano Jethro Wilson.

Actualmente, la docente no está detenida y ha intentado rehacer su vida. Pero la versión de su hermano no sería del todo acertada. Al parecer, Wilson continuó enviándole mensajes al estudiante y reuniéndose a tomar unos tragos. “Hay evidencia de que las acciones de la profesora fueron deliberadas y continuaron un tiempo significante a pesar de que sabía que su comportamiento era inapropiado”, dijo Polly O’Malley, directora del panel de conducta del National College for Teaching. “El panel halló que Wilson tuvo sexo con el alumno en una ocasión, lo que incluyó sexo oral y coito”, cerró.