Concejal de Añelo condenado por abuso presentó su renuncia

"Fuimos a la casa de él y, en la noche, mi nena se levantó al baño, parece que se le cayó un vaso, él la reto y la empezó a manosear", relató el hombre.

Pasaron tres años de padecimiento en silencio hasta que la joven se animó a contar lo sucedido, y allí inició el proceso penal de entrevistas, pericias y audiencias, que finalmente arribó a una condena el pasado 29 de diciembre. Aunque en un comienzo el abusador negó todo, se arribó a la condena en una audiencia en la que se presentó un acuerdo de partes, donde Guzmán aceptó su responsabilidad y aseguró estar "arrepentido".

Sobre esta línea, el padre de la adolescente reclamó además que el condenado conservaba su puesto dentro del cuerpo de concejales, dado que había rehusado abandonar su cargo, y era necesario esperar hasta marzo para avanzar en su destitución.

En este sentido, Díaz explicó: "Hasta que no estuvo firme la sentencia, nos regimos por el principio de inocencia. Una vez que se la dictó, yo personalmente hablé con el concejal y le pedí su renuncia. En un primer momento me dijo que no, a lo que le respondí que iba a iniciar las actuaciones pertinentes para proceder a su destitución. Con los asesores legales estuvimos trabajando en el tema, pero se requería hacer una sesión especial durante el período ordinario. Ahora estamos en período extraordinario, por eso se debía aguardar hasta marzo. Debemos seguir los pasos legales".

Ya recepcionada la nota de renuncia, el concejal quedó oficialmente fuera de su banca. "Yo supongo que el concejal vio esta noticia en los medios y eso lo hizo reconsiderar su accionar y por eso presentó su renuncia. Ya fue aceptada con una resolución de presidencia y el concejal que le sigue en la lista de su partido asumirá cuando tengamos la sesión preparatoria", señaló la funcionaria.

Por otra parte, respecto de la noticia del abuso, expresó que "consternó" a todo el cuerpo de concejales. "La verdad que nos cayó como un balde de agua fría. Uno nunca se espera estas situaciones", resumió, y aseguró que "en ningún momento el intendente ni el cuerpo de concejales intentó encubrir absolutamente nada".

La familia de la joven expresó su agradecimiento ante la repercusión que la noticia tuvo en la comunidad.

La sentencia

Alejandro Guzmán fue condenado por el delito de abuso simple a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, de acuerdo a lo previsto para la figura penal. También se le impusieron una serie de reglas de rigor a cumplir, como fijar un domicilio, presentarse cada seis meses frente a la Dirección de Población Judicializada, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, y prohibición de contacto y/o acercamiento a la víctima y su familia, a no menos de 200 metros.