Condenan a una mujer por abusar de dos menores

La abusadora sexual, que trabajaba en un salón de belleza, reconoció los cargos desde una primera instancia, cuando fue confrontada por la Policía, tras la denuncia de la madre de una de las víctimas. En la acusación, la madre la increpó por haber seducido a los jóvenes a través de redes sociales, donde muchos creen que tuvo un club de fans. “¿Cuántos estudiantes te seguían en Snapchat o Instagram? ¿Por qué sentiste la necesidad de subir tus fotos en el baño a tu cuenta?”, le reclamó.

Según su acusación, la mujer coordinó varias veces con el joven de 14 años para que ambos se escaparan de sus casas durante las madrugadas. El abuso se repitió una y otra vez en el asiento trasero de su camioneta. “Nuestra sociedad ha caído presa de las redes sociales”, agregó. Según confirmaron las autoridades, los jóvenes conocieron a la mujer por dicha vía y fueron seducidos con fotos íntimas. Por su parte, el esposo de la criminal se mantuvo durante el proceso junto a su pareja y dijo que todo fue causado por el insomnio que sufre.

Los abogados de la mujer intentaron aliviar las acusaciones asegurando que sólo había conocido por redes sociales a una de las víctimas y que la segunda fue introducida por el primer joven. Según esa postura, Lajiness no estaba en una búsqueda activa de víctimas.

La fiscalía había solicitado una pena de entre 8 a 15 años, considerando que la mujer “es claramente una depredadora sexual”, pero el juez David Swartz decidió que la sentencia sea de entre 5 y 15 años, teniendo en cuenta los “factores psicológicos” que influyeron en su accionar, su falta de antecedentes criminales y su admisión de culpabilidad. En su defensa, Lajiness declaró: “Mi prioridad siempre han sido mis dos hijos y los he cuidado como nadie más puede. Me devasta considerar la posibilidad de que no podré hacerlo más”.

Antes del juicio, la mujer había quedado libre tras el pago de una fianza de u$s 50 mil, pero le prohibieron acercarse al perímetro de escuelas públicas, tomar alcohol y drogas y usar redes sociales.

El video de una profe y su alumno

La Secretaría de Educación (SE) de Nuevo León, México, abrió una investigación por un video que circula en las redes sociales, en el que se observa el supuesto abuso sexual de una profesora de secundaria a un adolescente que aparentemente es su alumno. La grabación, de poco más de dos minutos, fue captada con un teléfono móvil por el joven que mantiene la relación sexual, frente a un espejo. La mujer ha sido identificada como Yolanda Palacios, docente de una secundaria en Monterrey. En tanto, en las redes sociales también circula una fotografía donde aparece la profesora con un grupo de estudiantes, entre los que pudiera encontrarse el joven con el que habría sostenido la relación sexual.