NEUQUÉN

“La verdad es que estamos muy felices. Es un gran alivio después de un año y tres meses de lucha”, expresó Juana, la hermana de Jonathan Aguilera, quien fue asesinado de 16 puñaladas por Martín Mansilla, tal como se comprobó en el juicio realizado por un tribunal colegiado.

Mansilla fue declarado culpable de homicidio simple y podría recibir una pena de 8 a 15 años de prisión.

El crimen de Jonathan Aguilera se perpetró el 13 de noviembre de 2015. Esa noche, la víctima había salido con su sobrina, Geraldine, a celebrar la llegada de un nuevo integrante a la familia. En el bar se encontraron con el acusado, quien luego los invitó a tomar algo a su casa, en calle Santa Fe al 900, donde se desató el drama.

“En un momento se me empezó a insinuar, estaba muy insistente y, de hecho, me dio un beso contra mi voluntad”. Geraldine Sobrina de la víctima y principal testigo del homicidio

Desde un principio, los abogados defensores Horacio Ronda y Pedro Telleriarte insistieron en que Mansilla actuó en legítima defensa, al afirmar que hubo una pelea entre ambos, donde Aguilera atacó e hirió al acusado. En tanto, la fiscalía y la querella afirmaron que lo que ocurrió esa noche fue un homicidio.

Algunos de los testimonios clave durante el juicio fueron las palabras de la única testigo presencial, Geraldine, y del licenciado en criminalística Enrique Prueger, propuesto por la querella. Hasta la actualidad, la joven resaltó que sólo tiene dos imágenes de lo que pasó esa noche. La primera fue cuando estando a solas con Mansilla, este se le insinuó, y la segunda, cuando ambos arrastraban a su tío a la vereda.

Por su parte, Prueger sentenció que el hecho empezó con Aguilera de espaldas a Mansilla en el patio de la casa, donde recibe la primera herida en el cuello. Luego detalló que ambos ingresaron a la vivienda, se sucedieron escenas de desesperación y, a la altura del pasillo, la víctima cayó desplomada.

En la última jornada se escucharon los alegatos de cada una de las partes. La fiscalía y la querella solicitaron que Martín Mansilla sea declarado culpable del delito de homicidio simple, mientras que la defensa pidió su absolución.

“Nos dimos unos besos y en uno de los besos, nos vio el tío y ahí me agarró por la espalda, me sacó afuera y me golpeó”. Martín Mansilla Culpable del crimen de las 16 puñaladas

“En las circunstancias de esa muerte no existió ninguna justificación en el accionar de Mansilla, ni que se hubiera excedido”, sentenció el fiscal Pablo Vignaroli.

A su turno, el defensor Pedro Telleriarte detalló las condiciones en que se encontraban ambos jóvenes al momento del hecho. “La víctima tenía un estado de ebriedad manifiesto casi con imposibilidad de realizar movimientos adecuados o de agredir, mientras que el agresor tenía sustancias en su cuerpo que le provocaron un aumento de la euforia, de la excitación y de la violencia”, sostuvo. Las pericias demostraron que Aguilera tenía 2,6 gramos de alcohol en sangre mientras que Mansilla, 1,64 y 0,5 positivo para estupefacientes (cocaína y marihuana).

El último en hablar fue el acusado. Recordó tener sólo “flashes”, aunque indicó que entre Geraldine y él “había onda y en un momento aprovechamos y dijimos de ir a casa”. Además, resaltó que al ver que se besaron, el tío lo agredió.

Tras dos días de deliberación, el tribunal de jueces, compuesto por Mara Suste, Diego Piedrabuena y Martín Marcovesky, halló a Martín Mansilla culpable de homicidio simple.

Se espera que los primeros días de marzo se realice el juicio de cesura por el que se establecerá la pena de prisión que deberá cumplir el condenado. De acuerdo con el Código Penal, le podrían dar entre 8 y 15 años de cárcel.