Condenaron al médico por no realizar un aborto legal

Expresó que las personas víctimas de violación, según estipulan la ley y los protocolos de salud, pueden acceder a un aborto no punible cumpliendo con dos requisitos: consentimiento informado de la mujer embarazada y declaración jurada expresando que fue producto de una violación.

“Durante los hechos, Rodríguez Lastra no estaba en el registro de objetores de conciencia. Puede inferirse que el acusado no tenía una posición pública contraria a la práctica del aborto, al menos en los casos atendidos en la ley. Se lo acusa de no haber provisto una prestación médica profesional en el marco legal aludido al que está obligado”, dijo Meynet.

Argumentó que durante las testimoniales quedó probado que previo al 2 de abril del 2017, a través de un contacto telefónico, el acusado exigió un requisito que no establece la ley y que, además, el nosocomio de Fernández Oro no contaba con los recursos para realizarlo (informe psiquiátrico). “Fue una maniobra dilatoria”, aseguró.

Afirmó que el médico pudo realizar la práctica, pero tomó una conducta contraria. “En ningún momento le informó la imposibilidad del aborto. Hay un claro indicio de mentira, porque el acusado sostiene que informó a la paciente, y ella lo negó rotundamente. Se le suma la administración de fármacos para revertir el proceso iniciado por la paciente, por lo que el acusado nunca tuvo la menor intención de efectuar la práctica que le reclamaba la paciente”, relató Meynet.

Cómo continúa el proceso

Ahora, resta la determinación de pena. El proceso concluirá con la lectura integral de la sentencia. Para este delito la pena máxima contemplada es de hasta dos años de prisión en suspenso, por lo que no irá a la cárcel. La inhabilitación para ejercer la medicina será el doble del tiempo de la condena y podría perder su cargo en el hospital cipoleño.

Rodríguez Lastra fue condenado por la Justicia por no practicar la interrupción legal del embarazo a una joven que había sido violada.

No incurrió en violencia obstétrica

El juez negó la posibilidad de que Rodríguez Lastra haya incurrido en el delito de violencia obstétrica, como pretendió la Fiscalía durante su alegato.

También hizo referencia al comentario del abogado defensor cuando habló de que el bebé, que hoy tiene dos años, va a mirar en un futuro el resultado de este juicio.

“Es un fundamento extraño. Pidió que este magistrado, al tomar la decisión, sea consiente de que será observado por el nacido: ese no es un argumento adecuado, ni tampoco jurídico. La sentencia que se dicte no decide sobre la vida del feto, sino sobre la salud de la madre. Para reconocer el daño hay que asumir que la experiencia traumática solo puede ser vivida por una mujer”, finalizó Meynet.

Dos: años de prisión en suspenso le podrían dar al médico y la inhabilitación por 4 años.

El fiscal Santiago Márquez Gauna destacó la importancia del fallo.

Márquez Gauna: “Es un día histórico para Cipolletti”

El fiscal Santiago Márquez Gauna dijo que todos los reconocimientos del caso se los debe llevar el juez Álvaro Meynet porque, pese a que intentaron presionarlo, logró demostrar que es un hombre de derecho.

“La discusión fue jurídica, de leyes, no fue ni de ética ni de moral. No se juzgó si estamos a favor o en contra del aborto. Se juzga si una persona cumplió o no las leyes de este país”, expresó Gauna.

Dijo que durante el juicio ha quedado claro que ningún ciudadano puede colocar sus propias creencias por encima de las normas vigentes.

“Esto es un aprendizaje para toda la república. Es un día histórico para Cipolletti y para los rionegrinos”, afirmó.

Sobre la incorporación de violencia obstétrica a la acusación, desestimada por el juez en su veredicto, relató que debería haberse incluido, pero esperarán los fundamentos para tomar alguna decisión al respecto.

Ahora, la fiscalía trabaja de cara a la determinación de la pena.

Abogado defensor: “Rodríguez Lastra es inocente”

El abogado defensor Damián Torres se mostró muy molesto con la declaración de culpabilidad y por la forma en la que el juez se dirigió hacia él respondiendo un argumento esgrimido durante la etapa de alegatos.

“Es la primera vez que un juez, en toda mi carrera, responde así a mi alegato”, expresó, y agregó que su defendido es inocente y que van a apelar la decisión en todas las instancias que sean necesarias.

El ginecólogo, Rodríguez Lastra, sostuvo que, pese a lo que diga el fallo judicial, él está convencido de su inocencia. “Mi proceder fue desarrollado en el juicio, por lo tanto, sigo manteniendo la misma postura”, expresó Lastra.

“Lo que tenga que decirle (a la joven) se lo diré en la intimidad. Ahora estoy decepcionado porque confiaba en otro resultado, pero estoy convencido de que las cosas van a salir bien a pesar de todo. Voy a pelear por la verdad”, concluyó.

