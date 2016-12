Por los reiterados toques, el piloto puede que no sea invitado a correr. Camilo sostiene que se va a solucionar.

Javier Cantarini

cantarinij@lmneuquen.com.ar

Neuquén

“Me quedan cuatro finales que los voy a intentar meter en diciembre”, cuenta relajado desde Buenos Aires Camilo Echevarría. El piloto no se refiere a las carreras del TC, sino a los exámenes que tiene que dar en lo que queda del año para avanzar en sus estudios universitarios de abogacía. “No sé si voy a poder, pero quiero adelantar porque durante el año se complica”, expresa el piloto, que espera la resolución de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC que lo sancionó de manera provisoria por un toque a Giallombardo (que también perjudicó a Castellano) en la fecha N 15 que se disputó en Trelew y que por eso todavía no sabe si será invitado para correr el año que viene.

Sin embargo, el neuquino confía en que tendrá su tercera temporada en la categoría. “Información no tengo. Mucho no quise preguntar. Ya habrá una respuesta. Hay que esperar un poco. Igual confío en que se va a solucionar y que voy a estar el año que viene”, dijo Echevarría que ya está preparando a su Chevrolet para el 2017.

“La idea es poder probar en diciembre que está permitido. En algunos circuitos el auto anda bien, en otros regular y en otros mal. Por eso vamos a trabajar en el verano. Hay que mejorar cosas y reestructurar otras para arrancar bien. No todo pasa por el auto. Igual estoy contento con el equipo que hizo un gran esfuerzo a pesar que no encontramos el ritmo”, contó el piloto neuquino.

216 puntos sumó Camilo en su segunda temporada. El piloto neuquino finalizó en el puesto Nº 37 con su chevrolet Nº 115 sumando 216 unidades en su segunda temporada en el TC.

Balance negativo

En relación con su segunda temporada, Echevarría admitió que no fue un buen año. “Esperaba andar mucho mejor. Arrancamos bien pero tuvimos problemas en el motor. Cuando pudimos mejorar eso, empezamos a tener problemas con el chasis y vino el cambio de equipo”, analizó el campeón del TC Pista en 2014, y agregó: “Con el nuevo equipo hubo carreras en las que andamos bien. En Concepción terminamos primeros en los entrenamientos pero no tuvimos suerte con las gomas. La verdad que no fue un buen año”, admitió Camilo, quien además se refirió a las sanciones y recargos

“Tuve tres toques en el año. Al no estar el auto bien y estar en el pelotón que va del auto 15 al 25 hay más riesgos. Cuando estás adelante, no te tocás porque el auto anda bien y se arriesga menos. Atrás es todo más exigido y apretado y uno que quiere avanzar arriesga más de la cuenta y pasan esas cosas”, se sinceró Camilo, que confía en tener su tercera temporada en el TC.

Por la sanción

“Para Werner no debe ser fácil”

Camilo no pudo escapar a la polémica final del TC, que tuvo a Guillermo Ortelli como campeón luego del choque de Mariano Werner a Matías Rossi en la última vuelta del año. “Una pena, porque los dos se perjudicaron cuando estaban con buenas chances de campeonato”, dijo el piloto neuquino. En relación con la sanción, comentó “que era esperada” porque “pasó otras veces en maniobras que definen el campeonato”. Aunque admitió: “Obvio que para Werner no debe ser fácil estar afuera y afrontar la multa económica”. Sobre la polémica maniobra, expresó con mesura: “Hay que estar en esa situación. Ahora es fácil hablar. Creo que lo más razonable era que Rossi lo dejara pasar para sacarse el problema de encima, aunque no sé si recibió esa orden del equipo. El piloto responde al equipo”, finalizó.