Confirman un nuevo positivo de coronavirus en otro supermercado

Este jueves, el gerente regional de La Anónima, Eduardo del Prete, confirmó que las instalaciones de la sucursal del oeste permanecerán cerradas, tal como lo establece el protocolo municipal donde se establece la desinfección del lugar y el cierre por 24 horas.

En tanto, el secretario general del CEC, Ramón Fernández, advirtió sobre la duplicación de casos en el personal de comercio en menos de 20 días. "Hasta mediados de agosto teníamos entre 20 y 28 casos, y hoy tenemos 60 confirmados", afirmó. Además, dijo que hay más de 40 empleados aislados y 16 casos sospechosos.

El total de empleados contagiados corresponde a unas 20 empresas distintas, no solo de hipermercados y mayoristas sino de "casas deportivas, librerías, zapaterías y otras tiendas", precisó el referente gremial, y dijo que en esos casos "han cumplido los protocolos" respecto a la desinfección de las instalaciones, aunque aclaró que hay otra cantidad de casos en rubros comerciales que no se entera.

"Hay muchos casos que no los sabemos porque no lo dice el compañero, no lo dice la empresa ni la gente que está trabajando. También hay muchos casos de personal no registrado. Los casos que vamos agendando son los que sabemos a través del cuerpo de delegados", precisó Fernández.

Fernández sostuvo que el sábado pasado tuvo que cerrar sus puertas una casa de venta de electrodomésticos también por casos positivos de Covid-19 entre el personal. “Ahí tienen la modalidad de trabajar por equipos semana de por medio. Se cerró el sábado para desinfectar en Frávega el sábado por un caso”, dijo.

Por último, se sumó al pedido que realizaron desde Acipan como de otros sectores de la sociedad para la toma de conciencia de la gente ante la situación epidemiológica que atraviesa la región. “Vemos con beneplácito el pedido desde diferentes sectores para que la gente circule si es con extrema necesidad, que no vayan si no necesitan ir a comprar, para que la gente se cuide porque está circulando fuerte y hay que cuidarse todo el mundo”, subrayó.