Este domingo, el último capítulo de la primera temporada incluyó el tema "No me puedes dejar así", que luego quedó rebotando en las redes sociales con una serie de chistes, mensajes catárticos y memes que hacían alusión a la adicción que generó la tira y un final a pura intriga.

Aunque el gigante del streaming aún no confirmó la segunda temporada -incluso el mismo Luis Miguel la puso en duda al enojarse con los productores de la tira- el protagonista de la ficción, Diego Boneta, compartió una foto con el Sol de México y expresó: "Emocionado por lo que se viene", en un guiño cómplice para el futuro de la serie.

A su vez, Miguel Magnani, el productor ejecutivo de la ficción, confirmó que habrá una segunda temporada que contará con un total de 20 capítulos, según publicó el portal Ciudad.com.

Otro adelanto de lo que se verá en la serie de Netflix lo dio el productor Gustavo Saldaña. A través de su cuenta de Twitter anticipó que Marcelo Tinelli aparecerá en la nueva entrega de la biografía.

Embed Marcelo Tinelli fue el primer conductor en recibir a Luis Miguel horas después de la muerte de su padre Luisito Rey . Esta escena pronto en la serie . Segunda temporada pic.twitter.com/TLKySiEAUl — Gustavo Saldaña (@gustsaldana_) 7 de julio de 2018

De acuerdo con Saldaña, la segunda temporada se dará a conocer en abril de 2019.

Embed Último capítulo de la primera temporada de #LuisMiguelLaSerie bate su propio récord en el streaming de @NetflixLAT y es lo más visto de la plataforma a solo 12 horas del estreno “ No me puedes dejar así “ pic.twitter.com/BtfC9PxdUk — Gustavo Saldaña (@gustsaldana_) 16 de julio de 2018

Además de hacer un recorrido por la vida del cantante desde que es niño, el núcleo central de la serie se basa en gran parte en sus padres, Luisito Rey y Marcela Basteri.

El primer tramo de la realización concluye en 1992 dejó un montón de cabos sueltos como la cuenta pendiente de una hija no reconocida, la muerte del padre del Rey Sol y la desaparición de su madre.

Los creadores de la propuesta jugaron con la intriga y los datos que se conocen a través de la prensa para deslizar la posibilidad de una traición seguida de asesinato, la gran pregunta que ni los biógrafos del cantante responden.

De ahí las expectativas en torno a la segunda temporada que a su vez mostrará los romances del galán mexicano con Mariah Carey, Deisy Fuentes, Aracely Arámbula y Sofía Vergara.

“La última escena del capítulo fue la más difícil de toda la serie. Fue muy dura. La veo y me conmueve mucho”, admitió Diego Boneta horas antes de la difusión del episodio final.

El actor realizó un Instagram Live para sus miles de seguidores y anunció que visitará la Argentina. "Sí, voy a ir seguro este año... todavía no sé cuándo. Voy a ir tan pronto termine Terminator (la película que está filmando actualmente junto a Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton), ahorita estamos viendo cuándo, porque quiero ir", aseguró Boneta.

"Argentina me encanta, ahí es donde grabé mi primer disco con Cachorro López. Sólo conozco Buenos Aires y quiero conocer más. Pero Buenos Aires me encanta, ahora estoy pensando en los helados de ahí y se me hace agua la boca. La carne y el vino también, ufff... ¡todo!", añadió.

Enojado, el Armando Manzanero dijo que la serie "miente"

En la previa del cierre de la primera temporada de Luis Miguel, la serie el reconocido compositor y productor musical mexicano Armando Manzanero, salió a desmentir algunas de los hechos reflejados en la ficción.

En una entrevista con el programa mexicano Sale el Sol, el músico negó que fueran ciertas las palabras puestas en su boca durante el primer encuentro entre Luis Miguel y él. "¿Cómo voy a decir que 'no le va a gustar a su gente los boleros', si es todo lo contrario? Fue Hugo López [el argentino que, durante años, fue manager del cantante mexicano] el que dijo: 'El niño quiere grabar canciones románticas y te encargo a ti el proyecto'", indicó.

Manzanero fue aún más crítico con la ficción. "Yo empecé a crear el proyecto dos años antes de que se realizara, pero jamás le dije: '¡Ay, Micky, por Dios, nadie va a querer oír esas canciones!'. Esas son unas pendejadas que ponen en las series, no sé si es para vender más o para lo que sea", añadió. El productor también dio a entender que fue con este disco de boleros cuando "El Sol" pasó a ser una estrella internacional.

Tras aclarar que no ve la serie y que no tiene deseos de verla, Manzanero contó, además, que no fue invitado a tener una participación en la misma y que, si se lo hubiesen pedido, no habría aceptado. "No me gustan los chismes", afirmó con dureza.

Para el reconocido cantautor, la producción sólo es un buen "producto para la televisión", pero dijo sentirse muy feliz de que a Luis Miguel "le esté yendo bien" en lo profesional.

Las críticas y versiones desmentidas por Manzanero a la serie se suman a las manifestadas anteriormente por otros retratados en la biopic, como ocurrió con la primera mujer del cantante, Stephanie Sallas, que negó algunos de los hechos reflejados en la trama.

Más allá de estos cuestionamientos, la ficción biográfica ha permitido sacar a la luz numerosos aspectos desconocidos de la vida del ícono mexicano. Fue precisamente ese aspecto uno de los principales ganchos que atrapó al público, que al ver el capítulo final hizo catarsis en las redes.

